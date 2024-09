FOTO Znate li kako izgleda zgodni sin Mirka Filipovića? Gazi njegovim stopama i ima atraktivnu djevojku

Naš umirovljeni MMA borac Mirko Filipović nedavno je proslavio svoj jubilarni 50. rođendan! Legendarni Cro Cop prestao se boriti nakon što je 2019. pretrpio moždani udar, no očito je kako je njegovim stopama ipak odlučio gaziti njegov stariji sin Ivan. Ovaj 21-godišnjak naporno trenira i nastoji biti uspješan te nalik ocu. Usto, on je njegova slika i prilika iz mlađih dana.

Mirko često objavljuje fotografije sina na društvenoj mreži Instagram te ne krije koliko je ponosan, a jednom je prilikom priznao kako ipak ne bi volio da Ivan ide njegovim stopama. - Ja bih više volio da se okrene nekakvoj znanstvenoj karijeri, da završi neki fakultet i da bude visoko obrazovan čovjek, ali kao ga bude srce vuklo u sport, imat će moju podršku. Imat će, ako ništa, najboljeg trenera na svijetu. Iako je to upitno, otac i sin u nekoj trenerskoj kombinaciji, nije neko najsretnije rješenje. Ja mislim da bi meni srce puklo da on uđe u neku borbu i da ga netko pogodi i da padne. On nijednu moju borbu nije mogao uživo pogledati, ni ovu zadnju protiv Gonzage, on je hodao u krug po sobi satima, teško mi to pada zbog njega, stvarno. To je strahovito veliki stres za dijete. Ja sam za njega samo njegov tajio i on zna koliko je to opasno i ja znam kako bi on to doživio da sam ja završio onako dolje u lokvi krvi - ispričao je svojevremeno Mirko Filipović.

Osim Ivana, Mirko sa suprugom Klaudijom ima i sedam godina mlađeg sina Filipa. Par je u braku od 2002., a vjenčali su se nakon sedam godina veze u crkvi Svete Barbare u Gornjem Vrapču. Klaudija je uvijek bila velika podrška Mirku, no gledajući njegove teške borbe, priželjkivala mu je i kraj karijere.

Njegov sin Ivan na društvenoj mreži Instagram broji nešto više od četiri tisuće pratitelja, a fotografije koje dijeli su s treninga ili s njegovom boljom polovicom Ivom Grahovac. Mladi Ivan ima odličnu formu koju također ponosno pokazuje na spomenutoj mreži.

