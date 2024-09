FOTO Nevena Rendeli emotivnom objavom obilježila tužnu godišnjicu: 'Nedostaješ mi...'

Bivša voditeljica, autorica i poduzetnica Nevena Rendeli Vejzović (43) na današnji je dan prije dvije godine ostala bez oca Mlađana Rendelija, koji je iznenada preminuo u 72. godini. Koliko joj je značio i još uvijek znači Nevena pokazuje na godišnjice njegove smrti te ga se i sada prisjetila emotivnom objavom.

Poduzetnica je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz djetinjstva na kojoj sjedi u očevom krilu, pri čemu njih dvoje ne skidaju osmijeh s lica. U opisu fotografije priložila je posvetu u obliku poznatog stiha pjesme 'Every Breath You Take' grupe The Police: - Every step I take, every move I make, I’ll be missing you. Moj Tata 🤍 - čime poručuje da joj svakim korakom i potezom koji napravi otac i dalje nedostaje. Sliku možete pogledati na poveznici ispod.

U komentarima na objavu pratitelji i prijatelji bivšoj voditeljici ostavljaju poruke podrške. Inače, Rendeli je jučer na društvenim mrežama podijelila sliku sa svoje tri kćerkice nakon posjeta najmanjem gradu na svijetu - Humu, i tako pokazala kako sretna obitelj provodi zajedničke trenutke.

Nevena je i prošle godine svome ocu posvetila dirljivu objavu. - Renda, Čona, Čonćo, košarkaš, tenisač (važno da se pobjeđuje), pasionirani ljubitelj povijesti i knjiga, direktor, radnik, deda ali samo moj Tata. I ta cigareta u ruci, iako si je odbacio prije dvadesetak godina, sada tako nehajno stoji u mojoj, a uz svaki dim čujem tvoje negodovanje. Sve je vodilo tome da postanem slična tebi, a ne mogu ti to više reći. Nisam te sanjala nijednom u ovih godinu dana, ali tvoj glas (ne)odobravanja svaki ali baš svaki dan je sa mnom. Fališ tata, napisala je Nevena pokraj fotografije iz djetinjstva na kojoj sjedi tati u naručju.

Podsjetimo, bivša voditeljica se u siječnju 2023. osvrnula na godinu ranije za koju kaže da joj je bila jako teška. Osim što joj je preminuo otac, saznala je i da joj kćer boluje od rijetke bolesti. - 2022. godina mi je bila teška i bolna. Iskreno, još uvijek se nisam saživjela sa svime što se dogodilo. S druge strane bila je iznimno poslovno uspješna, izlazila sam iz svoje zone komfora i uživala u tome. Moja poduzetnička priča samo je rasla, pokrenuli smo neke nove projekte, nastavili stare, svakim danom mi je postojalo sve jasnije kako sam donijela dobre odluke i kako sam točno tamo gdje trebam biti. I onda šok. U tjedan dana iznenada je otišao moj tata, netko kome sam se cijeli život imala potrebu dokazivati, netko tko me cijeli život tjerao da u svemu dajem najbolje od sebe, netko tko mi je uvijek držao leđa. Nekoliko dana kasnije, dobivamo dijagnozu za jednu od blizanki za koju većina nikad nije ni čula. I bolje da nije. I onda, kao u nekom lošem trileru, umro je i moj svekar, Makov tata, , napisala je i dodala:

- Mislila sam da nitko ne može podnijeti toliko boli odjednom, ali mi ljudi smo čudna bića, podnesemo najgore, raspadnemo se na banalnom. Smijala sam se kad mi nije bilo do smijeha, plakala u sebi jer… život ide dalje, a meni se nije išlo nigdje.

