GLAZBENA TURNEJA

FOTO Željko Bebek s obitelji otputovao na drugi kraj svijeta! Posebnu pažnju ukrali njegovi nasljednici

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 22:30

U nastavku doznajte razlog zbog kojeg je Željko Bebek otputovao na drugi kraj svijete i to s obitelji

Legendarni hrvatski glazbenik, 79-godišnji Željko Bebek, trenutačno boravi u Australiji, gdje uživa u glazbenoj turneji, a s njim su i članovi njegove obitelji – supruga Ružica, sin Zvonimir i kćer Katarina. Na društvenim mrežama podijelio je nekoliko trenutaka s putovanja, a na jednoj od fotografija, gdje svi poziraju ispred poznatog znaka "Melbourne", napisao je: "Sretno stigli u Melbourne, Australiju“. Oduševljeni obožavatelji odmah su počeli komentirati njegov dolazak, a jedan od najistaknutijih komentara glasio je: "Dobro došli u Melbourne, legendo, vidimo se sutra navečer!“ Osim toga, Bebek je podijelio još jednu fotografiju na kojoj je otkrio razlog dolaska u Australiju – turneju koja okuplja njegove obožavatelje diljem svijeta.

"Željeznička stanica koja ima 15 tračnica je nevjerojatna. Prekrasni ste, uživajte“, "Sretno na turneji“, "Vaša glazba nas povezuje!“ – samo su neki od komentara koji svjedoče o ogromnoj popularnosti koju uživa i dalje, i to ne samo među generacijama koje su odrasle uz njegove hitove, već i među mladim obožavateljima. Željko Bebek s nestrpljenjem očekuje svoje nastupe, a mnogi obožavatelji su već rezervirali svoje karte za koncerte i najavljuju dolazak s cijelim obiteljima, kako bi uživali u nezaboravnom glazbenom doživljaju koji može pružiti.

U središtu pažnje obiteljskih trenutaka ovog putovanja svakako su bili Bebekovi nasljednici – sin Zvonimir i kćer Katarina. Njihova prisutnost na društvenim mrežama, osobito zbog njihovih nasmijanih lica i vedrog duha, izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su primijetili kako su djeca naslijedila ne samo očevu energiju već i njegovu glazbenu strast, koja je neizbježna u obitelji koja je uvijek bila okrenuta umjetnosti i glazbi.

VIDEO Minea dobila odbijenicu od srpske televizije! Vlasnik Hypea otkrio koji je razlog
1/11

Osim turneje, obitelj Bebek nedavno je imala još jedan poseban trenutak koji je osvojio srca njihovih pratitelja. Na blagdan Male Gospe, nedavno su posjetili Međugorje, najpoznatije marijansko svetište, koje se nalazi u Hercegovini. Ovaj obiteljski trenutak zabilježen je fotografijom ispred kipa Gospe na Brdu ukazanja, na kojem se vidi sretna obitelj u opuštenom, no vrlo duhovnom izdanju. Snimku je na svom Instagram profilu podijelila Bebekova supruga Ružica, uz emotivnu poruku: "Mala Gospa – Međugorje“, te emotikone molitve i srca, što dodatno naglašava duhovnu dimenziju ovog posjeta.

Na fotografiji koja je oduševila pratitelje obitelji Bebek vidi se skladan obiteljski trenutak, u kojem svi odišu unutarnjim mirom, zahvalnošću i vjerom. Ozarena lica, osmijesi koji ne silaze s njihovih lica i spokoj koji odiše cijelim prizorom dodatno podvlače snagu njihovih obiteljskih vrijednosti i povezanosti s tradicijom. Ovaj trenutak, zabilježen u duhu molitve, ostavio je snažan dojam na sve koji su pratili obitelj Bebek na njihovom putovanju, a mnogi su u komentarima izrazili poštovanje prema njihovoj obiteljskoj harmoniji i duhovnoj povezanosti.

FOTO Kao od majke rođena! Lidija Bačić objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola: 'Fotke za infarkt'
1/32

Nastavak turneje, koji traje do kraja godine, donijet će još mnoge nezaboravne trenutke za Željka Bebeka, ali i za njegovu obitelj koja je uvijek bila uz njega, podržavajući ga u svim njegovim glazbenim i životnim izazovima.

