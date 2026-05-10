Naša bivša misica otvorila dušu o borbi s karcinomom: ''Kidam sve što me pokušalo slomiti'

Dizajnerica nakita i bivša Miss turizma Ivančica Pahor podijelila je s pratiteljima na Instagramu dirljiv trenutak koji simbolizira kraj jednog od najtežih razdoblja u njezinom životu. U kratkom, ali snažnom videu, Pahor stoji ispred Klinike za onkologiju i radioterapiju, odjevena u toplu jaknu i s maramom na glavi, te u rukama drži bolnički karton. Odlučnim ga pokretima trga na komadiće, simbolično uništavajući podsjetnik na borbu koju je upravo dobila.

Video je popraćen natpisom "Snaga rođena iz boli", a završava fotografijom na kojoj Ivančica nasmijana nazdravlja šampanjcem uz svoju kćer Unu. Ovaj prizor slavlja i novog početka stoji u oštrom kontrastu s bolničkim okruženjem s početka snimke, savršeno sažimajući poruku njezine objave. Ivančica je uz video napisala i dugačak, iskren tekst kojim je opisala svoj put.

"Kidam sve što me pokušalo slomiti. Iz pepela straha nastala je moja snaga.Nisu me definirale terapije, nego način na koji sam kroz njih prošla.Ovaj poderani komad papira nosi dio boli koji više ne pripada meni.Iza mene su dani borbe, ispred mene dani života.Ne kidam uspomene kidam sve ono što me sputavalo.Ovo nije kraj jedne priče. Ovo je početak mene jače nego ikad.Naučila sam da i najnježnija žena može voditi najveće bitke.Ostavljam iza sebe sve što nije uspjelo ugasiti moje svjetlo.Od boli sam napravila snagu, od suza novi početak. Preživjela sam dane koje nikada nisam mislila da ću moći izdržati.Ne nosim više teret straha samo zahvalnost što sam još ovdje#, stoji u objavi.

Njezine su riječi odjeknule među pratiteljima. "Iza mene su dani borbe, ispred mene dani života. Ne kidam uspomene, kidam sve ono što me sputavalo. Ovo nije kraj jedne priče. Ovo je početak mene jače nego ikad", poručila je. Istaknula je kako je od boli stvorila snagu, a od suza novi početak, preživjevši dane za koje je mislila da ih neće moći izdržati.

Na kraju svoje objave, posebnu je zahvalu uputila svojoj kćeri. "Una, moja najveća snaga! Moje sve!", napisala je uz fotografiju na kojoj zajedno slave. Kroz cijelo razdoblje liječenja, Pahor je isticala kako su joj kći i majka najveća podrška. Njezina objava izazvala je lavinu podrške u komentarima. "To znači HRABROST!!! Sretno", "Tooo kraljice! Samo zdravlje, mir i obitelj", "Bravo, neka Vama zdravlja, sve drugo je nebitno", samo su neke od poruka ohrabrenja koje su joj uputili pratitelji. Podsjetimo, Pahor je u studenom 2025. godine javno otkrila da joj je dijagnosticiran limfom, rak limfnih čvorova, te je od tada otvoreno dijelila detalje svog liječenja, uključujući izazove kemoterapije i gubitak kose, želeći pružiti podršku i drugima u sličnoj situaciji.