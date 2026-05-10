Gwyneth Paltrow prozvala 'superbogate bijelce', a onda je stigao brutalan odgovor

Glumica i poduzetnica Gwyneth Paltrow ponovno se našla u središtu javne rasprave nakon što je u epizodi svog popularnog podcasta "The Goop Podcast" oštro kritizirala kulturu koju su stvorili "superbogati bijelci" iz Silicijske doline. U razgovoru s poznatom poslovnom novinarkom Karom Swisher, Paltrow se zapitala kako je društvo došlo do točke u kojoj je bogatstvo postalo jedina vrijednost, a tehnološki moćnici poput Marka Zuckerberga postavljaju pravila bez ikakve odgovornosti za posljedice. "Kako smo kao kultura stigli ovdje? Očito je da sve pokreću golemi prihodi i profit, to je u srcu svega. Ali kako smo došli do toga da u kulturi više ništa nije važno, osim tih superbogatih bijelaca koji krše pravila, sami ih postavljaju i čini se da ih uopće nije briga za dugoročni utjecaj na sve, od zdravlja do kulture", izjavila je 53-godišnja glumica.

Njezina gošća, Kara Swisher, složila se s tom ocjenom, dodavši kako u društvu vlada "idolopoklonstvo prema inovatorima i bogatstvu", uz pogrešno uvjerenje da "ako si bogat, mora da si i pametniji". Swisher je također postavila ključno pitanje zašto "jedna mala, homogena skupina ljudi donosi odluke za sve nas ostale". Paltrow je nastavila razgovor kritizirajući američki mit o tome da svatko može uspjeti, bez obzira na socioekonomsko podrijetlo. "Čini mi se da smo kao nacija gladni hijerarhije kako bismo dali smisao svojim životima, pa tim ljudima pridajemo neku izvanrednu, gotovo božansku auru", zaključila je Paltrow.

Iako su mnogi pozdravili otvaranje ove važne teme, velik dio javnosti imao je problem s činjenicom da o nejednakosti govori upravo Gwyneth Paltrow. Internet su preplavili komentari u kojima se glumicu optužuje za licemjerje i potpunu odvojenost od stvarnosti. "Superbogati bijelci? Kad to dolazi od Paltrow, prilično je smiješno", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ovo je ironično kad su obje sugovornice okružene bogatstvom. Gwyneth, tvoj brend je suludo skup. O čemu pričamo?". Komentari poput "Ummm, što to govoriš, Gwen? Rugao se lonac loncu" i "Gwyneth vrijedi 200 milijuna dolara, tako da se ne može smatrati 'jednom od nas'" saželi su opće raspoloženje publike.

Kritike nisu neutemeljene. Prema članku New York Timesa, bogatstvo oskarovke procjenjuje se na otprilike 200 milijuna dolara. Njezin lifestyle i wellness brend Goop, poznat po promoviranju skupocjenih proizvoda i često kontroverznih savjeta, procijenjen je na više od 430 milijuna dolara, a cijene proizvoda kreću se od 35 do 150 dolara. Uz to, Paltrow je izgradila i pozamašan portfelj nekretnina te je tijekom karijere ostvarila visoke glumačke honorare, navodno i do 10 milijuna dolara po filmu.

Ovo nije prvi put da se glumica suočava s optužbama da je "odvojena od stvarnosti". U intervjuu za The Hollywood Reporter krajem 2025. godine, priznala je da je svjesna svoje reputacije te je detaljno objasnila kako je njezino "privilegirano" odrastanje utjecalo na kritike s kojima se nosi cijeli život. "To mora biti neka kvaliteta koju odašiljem. Potječem od vrlo WASP-ovske majke s korijenima koji sežu do Mayflowera. Bila sam vrlo privilegirano dijete. Odrasla sam na Upper East Sideu, išla u sjajnu školu i sve to. Dakle, dio onoga što ljudi vide, ono zbog čega me kritiziraju, je stvaran", rekla je tada. Paltrow je kći poznate glumice Blythe Danner i pokojnog redatelja Brucea Paltrowa, a njezin kum je slavni Steven Spielberg.

U istom intervjuu otkrila je i neobičan način na koji se nosi s negativnim percepcijama koje smatra "traumatičnima". "Moj terapeut govori o 'zloj sjeni', onom dijelu vas u kojem živi bijes - dijelu koji će spaliti je**nu kuću. Štetimo si ako ne prihvatimo svoje sjene. Kad zatvorite oči i uđete u energiju zle sjene, tamo postoji sloboda. Eksperimentiram s tim jer me tada nije briga za bilo čije krive percepcije", objasnila je Paltrow.

Najnovija kontroverza dolazi samo nekoliko tjedana nakon što se Paltrow prisjetila još jedne javne bure koja je, kako tvrdi, utjecala na njezinu karijeru. Riječ je o terminu "svjesno razdvajanje" (conscious uncoupling), koji je upotrijebila 2014. godine prilikom objave razvoda od frontmena Coldplaya, Chrisa Martina. Zbog oštre reakcije javnosti i medija, tvrdi da je izgubila filmsku ulogu. "Trebala sam snimiti film, ali to je bilo odmah nakon objave o 'svjesnom razdvajanju' i u tisku je bilo puno ružnih stvari. Distributer je rekao da je to možda 'prevruće' za dirati", ispričala je nedavno, sarkastično dodavši: "Bilo je sjajno, razvodim se, a onda dobijem otkaz. Baš super."