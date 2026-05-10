Marijana Mikulić uputila neočekivanu poruku svim mamama, evo što je napisala

Glumica Marijana Mikulić javila se na društvenim mrežama te uputila svoju čestitku za Majčin dan. Uz fotografiju ispijanja kave i svijeća u vazi te čokoladica, Marijana je uputila svoju poruku. Mikulić je objavu započela klasičnom čestitkom, no odmah je nastavila u neočekivanom tonu. "Sretan Majčin dan. Da ste zdrave, sretne, ispunjene! Da NE držite sva ČETIRI ćoška kuće. Da NISTE uvijek jake i da NE nosite sve na svojim plećima. Da se usudite barem nekad, barem malo uzeti vrijeme za sebe. Da vas oni oko vas cijene i NE očekuju da vi uvijek baš sve možete, znate, riješite... Za sve vas koje poput mene nemate sestru - da imate pored sebe barem jednu ali vrijednu ženu s kojom možete pričati, šutjeti, putovati", poručila je.

Njezina objava brzo je prikupila brojne reakcije, a komentari su bili ispunjeni podrškom i razumijevanjem. Uz brojna srca, istaknula se poruka jedne pratiteljice: "Bravo, divna ženo! Istu ti energiju šaljem."

Podsjetimo, poznata glumica nedavno je putem Instagrama podijelila emotivnu objavu o važnosti brige o sebi, priznavši pritom da se nedavno suočila s potpunim slomom. ''Budimpešta. Rezervirana davno, jer sam odlučila produženi vikend biti s obitelji negdje gdje nitko ništa ne mora. Nakon sezone s 'Mare' koja je nadmašila sva moja očekivanja, ali i sve naše kapacitete: roditeljske, profesorske, glumačke, ljudske... Osjećala sam da nam je to nužno. Voljela bih napisati da je sve bilo kao ovaj kratki video, preeedivna kavana, ta divna glazba koja me sjetila na davnu reklamu sa Sultanom, ja opuštena... Nije, ni blizu nije bilo tako. U međuvremenu se dogodio termin u Rimu, što je značilo još jedan put prije puta. Nisam ništa krcala znajući da svima treba odmor, ali i ono što sam stavila je očito bilo previše, Jakovu, njima svima, meni... Slomila sam se. Završila u potpunom raspadu, nesanici, psihofizičkoj iscrpljenosti. Migreni od tri dana koja je prije dva sata konačno počela popuštati'', otkrila je Marijana, ističući kako su današnji društveni pritisci na žene i majke postali nepodnošljivi.

U svojoj je objavi istaknula kako upravo na dan podizanja svijesti o mentalnom zdravlju trudnica i majki dijeli svoje iskustvo. Navela je kako je istoga dana neplanirano i nenadano razgovarala s jednom predivnom mladom majkom dvoje male djece koja se trudi stići sve, ali se pritom raspada. Marijana je uputila poruku svim majkama koje se osjećaju slomljeno, poručivši im da vrijede, da su dobre te da nisu zakazale niti promašile, već su očekivanja od žena i majki danas veća nego ikada. Napomenula je kako se od njih očekuje da rađaju i posvećuju se djeci kao da ništa drugo ne rade, dok se na poslu od njih traži da rade kao da djecu uopće nemaju, po mogućnosti ih i ne spominjući. Prema njezinim riječima, feminizam i emancipacija sveli su se na borbu žena za rad i pravo na pobačaj, dok žena koja je odlučila biti i majka i zaposlena nikada nije bila u gorem položaju, bez potrebne podrške i razumijevanja.

''Žene moje drage, dobre smo, vrijedne, radišne, imamo osjećaj odgovornosti, empatije, ljubavi, ali većinom samo prema drugima i poslu, jer za nas ne ostane ništa... zato se raspadamo!! Nije lako, ali MORAMO naći to vrijeme za sebe, makar kratki predah u šetnji, kavi! Evo ja za 17.5. Poklanjam 2x2 ulaznice za moju predstavu Mare u Lisinskom! Poklanjam barem tih sat vremena za sebe nekima ženama, majkama, kojima nema tko drugi priuštiti ništa takvoga! Prve dvije u komentarima osvajaju!! Držite se žene moje. Čuvajte se, jer zdravlje je lako izgubiti, a teško vratiti, kako fizičko tako i mentalno! Znam, prošla sam to. Ljubim vas'', poručila je na kraju. Inače, Marijana je već dva desetljeća u braku sa suprugom Josipom, s kojim odgaja trojicu sinova - Ivana, Andriju i Jakova.

