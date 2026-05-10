Lovro Juraga odnio drugu pobjedu! Kao Damiano David zapalio pozornicu: 'Doveo si me do izbezumljenja'

Pozornica desete epizode showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ i ove nedjelje gorjela je od energije, emocija i fantastičnih transformacija, a pobjedu je odnio Lovro Juraga koji je utjelovio Damiana Davida iz grupe Måneskin i na pozornicu donio hit ‘Beggin’ te tako upisao svoju drugu pobjedu u showu. Svojom eksplozivnom izvedbom osvojio je i žiri i publiku, a nagradu je donirao udruzi ‘Šibenske šape’ koja brine o napuštenim životinjama. Nakon pobjede Lovro nije skrivao oduševljenje te je poručio: „Na nastupu je bilo genijalno, hrpetina energije je frcala posvuda. Måneskin je nešto što sam jako priželjkivao kad sam dolazio u ovaj show i gljiva mi je ispunila tu želju. Presretan sam zbog toga. Komentari žirija su bili prekrasni, uvijek me nekako maze tim komentarima iz emisije u emisiju, a ja se trudim svaki put biti na visini zadatka i evo, ovaj put sam uspio biti na vrhu.“ Njegov nastup izazvao je pravu eksploziju reakcija u studiju, a Goran Navojec bio je posebno oduševljen: „Doveo si me do izbezumljenja, Lovro. Stvarno nisi imao lagan zadatak. Ova stvar je kombinacija rocka, punka i rapa, a sve kao da je građeno na nekom starom napoletanskom napjevu. Ti si se vrlo vješto prebacivao iz stila u stil i zaista kapa dolje, svaka ti čast.“ Martina Stjepanović Meter istaknula je njegovu scensku prisutnost i karizmu: „Tebe zaista krasi ta scenska spremnost da potpuno daš sve od sebe i da uživaš u tome. Bilo je toliko dinamično, uvjerljivo i strastveno, baš kakav Damiano uistinu jest. Taj glas je bio wow, ta rašpica... a uz sve to toliko si karizmatičan i šarmantan da muškarac u visokim petama, sa šminkom i lakom na noktima i dalje djeluje muževno i moćno.“ Mario Roth osvrnuo se na njegovu interpretaciju i odnos s publikom: „Kod Damiana je vrlo upečatljiva njegova iznimna karizma i način na koji komunicira s publikom. Ti si večeras koketirao i s Martinom i s publikom upravo onako kako to Damiano radi. Osvajao si svakim svojim atomom. Sjajno se snalaziš i u ženskim transformacijama, ali ovakve transformacije su ti ipak najprirodnije.“ Za kraj, Enis Bešlagić je zaključio: „Apsolutni hit je ono što si ti doveo večeras na scenu. Svaka čast na ovakvom otvaranju emisije. Ovo je bila izvedba koja je i tehnički bila jako teška za izvesti i vjerujem da ćeš zadržati taj tron do kraja emisije.“

Osim Lovre, i ostali kandidati ponovno su pokazali koliko su spremni pomaknuti vlastite granice i iznenaditi novim transformacijama. Snažnu emociju donio je David Amaro koji je utjelovio Halida Bešlića i otpjevao ‘Romaniju’. Njegova mirna i emotivna interpretacija posebno je dirnula Enisa koji mu je nakon nastupa poručio: „Sve emocije oko Halida još uvijek su svježe za sve nas koji smo ga slušali i voljeli svim srcem kao i on nas. Iskreno sam se pitao kako ćeš to izvesti, ali tvoj nastup bio je tako pitom, nježan i emotivan. Uspio si prenijeti njegov glas, ali i njegovu mirnoću i jednostavnost koju je imao na sceni. Prijevod njegovog imena je 'vječan' i vjerujem da će on vječno ostati u našim srcima. Hvala ti što si nam prenio tu emociju.“

Pravu eurovizijsku eksploziju na pozornicu donijela je Iva Ajduković koja je kao Ruslana rasplesala studio pjesmom ‘Wild Dances’. „Draga Iva, ovo je bila energetska bomba. Fascinantno u pjevačkom smislu, a pogotovo u plesnom jer si stvarno morala donijeti ogromnu količinu energije na pozornicu. Hvala ti, odlična si bila“, poručio joj je Goran.

Potpuno drugačiju, elegantnu i nježnu atmosferu stvorila je Laura Sučec transformacijom u Jasnu Zlokić uz pjesmu ‘Tiho sviraj pjesmu ljubavnu’. Nakon nastupa Martina joj je rekla: „Laura draga, ovo je bio pravi 'slay' u jednom potpuno damskom stilu. Ova pjesma ne traži veliku dramatiku nego mjeru i nježnost, a ti si to tako lijepo spojila. Kao da sam gledala neku potpuno drugu Lauru, bilo je čisto i predivno.“

Veliku odgovornost ove je nedjelje preuzeo Sven Pocrnić koji je ušao u svijet Đorđa Balaševića i publiku poveo kroz ‘Devojku sa čardaš nogama’. „Vjerujem da si večeras bio jako nervozan jer imitirati takvu veličinu kao što je bio naš dragi Đole nije nimalo lak zadatak. Ti si večeras pripovijedao baš onako kako je on pripovijedao u svojim pjesmama. Hvala ti za ovo večeras“, komentirao je Mario.

Ekscentričnu i razigranu energiju donijela je Nora Ćurković koja je transformacijom u Chappell Roan donijela hit ‘Hot To Go!’. Nakon nastupa Martina je posebno pohvalila njezinu scensku zaigranost: „Super mi je kod tebe što je u ovakvim točkama uvijek prisutna ta razigranost i spremnost za igru na sceni, teatralnost, energija i veseli pokreti. Upravo to ovakve transformacije trebaju. Fenomenalna si bila.“

Velik izazov bio je i pred Dorom Trogrlić koja je preuzela ulogu Željka Joksimovića i otpjevala ‘Drska ženo plava’. „Bilo je veselo i zabavno. Suludo bi bilo očekivati da će to biti Željko Joksimović u njegovom punom sjaju jer si ti ipak jedan predivan ženski vokal, a Željko je lirski tenor koji miješa pop zvuk s balkanskim prizvukom. Meni si bila super i jako zabavna“, kazao je Mario.

Za sam kraj emisije pozornicu je preuzeo David Balint koji je kao Icona Pop donio hit ‘I Love It’ i zatvorio večer eksplozijom energije te rasplesao cijeli studio. „Započeli smo emisiju s Lovrom, a završili s tobom, Davide. Zatvorio si krug ove fantastične emisije u kojoj su svi briljirali. Opet si bio žena, ali bio si fenomenalan. Energija je prštala na sve strane i stvarno si me iznenadio“, zaključio je Enis. Kako će se kandidati snaći u novim transformacijama koje su pred njima i tko će sljedeći zasjati na pozornici, ne propustite doznati već iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!