FOTO Trudna supruga Janka Popovića Volarića traži pomoć, evo što joj se dogodilo u Zagrebu

Kantautorica Lovorka Sršen, supruga glumca Janka Popovića Volarića, s kojim čeka prvo zajedničko dijete, doživjela je neugodnost u Zagrebu. Naime, u pričama na Instagramu podijelila je da joj je u Trenkovoj ulici ukraden bicikl. - Ukraden! Danas u Trenkovoj… Moj vjerni egzotični ljepotan. Ako su ga neki klinci provozali i bacili negdje u okolici, javite mi - napisala je trudna glazbenica uz emotikone slomljenog srca i fotografije bicikla, nadajući se pomoći.

Iako je ovaj nemili događaj unio nemir, Lovorka i Janko proživljavaju sretne dane u iščekivanju prvog zajedničkog djeteta. Vijest o trudnoći objavljena je početkom lipnja, a par se vjenčao u tajnosti prošlog rujna. Intimna ceremonija održana je u zagrebačkoj kavani Palainovka na Gornjem gradu, u krugu najbliže obitelji.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, prije godinu dana Popović Volarić se pojavio na svečanoj premijeri novog filma Rajka Grlića "Svemu dođe kraj", a bilo je neizbježno pitanje novinara o njegovoj supruzi i bračnom životu. - U mom životu je sve dobro i lijepo - kratko je odgovorio za IN magazin jedan od najpoželjnijih glumaca među pripadnicama ljepšeg spola.

Nedugo zatim glumac se na crvenom tepihu na premijeri istog filma pojavio s vjenčanim prstenom na prstenjaku lijeve ruke. Glumac se u elegantnom odijelu slikao s kolegama Živkom Anočićem i Antom Tomićem, a fotografima nije promakla poza koja potvrđuje njegov status oženjenog muškarca.

Supruga Janka Popovića Volarića više ne skriva trudnički trbuh, nastupila je na koncertu u Vintageu

Sršen je pak početkom ovog ljeta sa svojim bendom Kensington Lima nastupila na benefit koncertu Fonda za žene u zagrebačkom Vintage Industrial baru i pokazala je svoj trudnički trbuh. Bilo je to njezino prvo pojavljivanje u javnosti nakon što su mediji objavili da supružnici čekaju prinovu. Lovorka je nakon nastupa razgovarala i družila se s prijateljima, a sav prihod od ulaznica za ovaj koncert je namijenjen je ženama i djeci koji su preživjeli nasilje, a kojima je potrebna konkretna podrška za novi početak: za siguran smještaj, režije, hranu, školski pribor, stvari za djecu.

Inače, par svoj privatni život uspješno čuva od javnosti. Prije Lovorke, Janko je bio u braku s Jelenom Veljačom, s kojom je ostao u dobrim odnosima. Dok se nada sretnom ishodu potrage za biciklom, Lovorka se priprema za najvažniju životnu ulogu.