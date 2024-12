FOTO Tko su zgodna braća Blanke Vlašić? Jednom je pjevala na svadbi, a drugog baš i ne zanima sport

Interes javnosti za privatni život umirovljene atletičarke Blanke Vlašić nikada nije bio veći. "Šibicu u sijenu" zapalio je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht priznavši na jednoj belgijskoj televiziji kako Blanka i on prakticiraju otvoreni brak, odnosno, da su im dozvoljeni odnosi s drugim partnerima. Javnost je ostala zgrožena njegovim priznanjem, a Blanka je domaćim medijima odbila komentirati detalje svog privatnog života. No ono što je medijima malo promaklo jest prisjetiti se tko su zapravo zgodna braća umirovljene i jedne od najboljih hrvatskih atletičarki. U srpnju prošle godine Vlašić se na Instagramu pohvalila fotkama s krstarenja na kojem su njoj i sinčiću Mondu društvo pravila njezina tri brata - Marin, Luka i hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić. Njezin suprug, s kojim inače Blanka ima crkveni brak, ali otvoren, tada nije bio s njima na odmoru.

Prije deset godina tako su domaći mediji pisali o obitelji Vlašić, kada su umirovljeni trener Joško i njegova supruga Venera ženili najstarijeg sina, tada 28-godišnjeg Marina. Pisalo se da je atletska šampionka Blanka bila najponosnija uzvanica, a da su oni svi zajedno odrasli u složnoj obitelji. Vjenčanje Marina i njegove supruge Vlatke djevojački Vrgoč, održano je u crkvi Sv. Lovre u splitskom gradskom kotaru Žnjan, baš ondje gdje se prije nešto više od dvije godine udala i Blanka.

Blanka je na Marinovom vjenčanju zapjevala bratu i njegovoj tada izabranici poželjevši im sreću u zajedničkom životu. Taj je lijep trenutak tada Blanka podijelila i sa svojim brojnim obožavateljima na Facebooku, a mnogi su izvedbu "Sve bi me curice ljubile" grupe Magazin označili s oznakom "sviđa mi se". Inače, Vlašići su prava sportska obitelj. Otac Joško bio je atletičar, a i trener, majka Venera bavila se skijanjem, a nakon toga bila je profesorica tjelesnog odgoja u osnovnoj školi. Blanka je, između ostalog, najstarija od njihovo četvero djece, ali nije jedina koja se bavila sportom. Zapravo, svi Vlašići su u sportu. Marin je pokušao s košarkom, a kasnije se prebacio i na atletiku, na bacanje diska i išlo mu je dobro. Cilj mu je bio plasirati se na Olimpijske igre, pisali su tada brojni mediji.

Jedini koji zapravo nije odredio točan sport kojim bi se bavio, tada prije deset godina bio je srednji brat Luka, ali je bio blizu sporta jer je studirao fizioterapiju. Osim toga, Nikola Vlašić, kao što smo već spomenuli je popularni nogometni reprezentativac od kojeg se i tada očekivalo da uspije i da nadmaši sestru Blanku.

Podsjetimo, ni nakon više od mjesec dana od iznenađujućeg intervjua Blankina supruga, belgijskog novinara Rubena Van Guchta i priznanja da prakticiraju otvoren brak, odnosno da su im dozvoljeni odnosi s drugim partnerima, reakcije se ne stišavaju. Osim toga, umirovljenu su atletičarku mediji u nekoliko navrata kontaktirali i dali joj priliku da kaže svoju stranu priče o njezinu otvorenom braku, no ona je tu mogućnost odbila. Prve sumnje oko odnosa Vlašić i Van Guchta pojavile su se tijekom Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj ove godine, kad su u trenutku jednog javljana novinara zapažene ženske noge, a potvrdu da se nije radilo o pukim naklapanjima dobili smo upravo u spornom razgovoru na belgijskoj televiziji.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla - priznao je Ruben.

Naravno, korisnici društvenih mreža zgroženi su Rubenovim priznanjem, a svoje mišljenje iskazuju po komentarima ispod objava. Nekakav generalni konsenzus ide u smjeru osuda na račun nesvakidašnje prakse bračnog para i kritika prema javnom istupu Belgijca, a mnogi smatraju kako jedna velikanka poput Blanke ne bi smjela sebi dozvoljavati ovakva poniženja. - "Bio bi otvoren brak da oboje imaju nekog sa strane. Ovako on nju vara i još joj to kaže", "To nije brak ako je otvoren. Ona njega voli, ali mi se čini da se on voli okolo zabavljat i to ona prihvaća što se samim time ponižava jer može imat puno bolju i kvalitetniju osobu za sebe", "Ako je tako, čemu vjenčanje u crkvi?", "Mogao je prešutjeti. Ipak to utječe na njezine poslove. Ako im već paše takav brak. Ako ne, brzo će ona dalje", "Njihov crkveni brak je ništavan! Njegova izjava ga je poništila, nema dalje", "Ne znam što je odvratnije, njegova želja da ljudi saznaju kako žive ili gnusni komentari o toj temi" - piše većina ljudi na Facebooku.

Međutim, ima i onih koji su stali u obranu Rubena i Blanke: - "To je bar pošteno. Puno njih ima afere, a prave se da su vjerni, ali s njezine strane čudno mi je što je na to pristala i još se vjenčala u crkvi", "Ostavite ljude nek žive svoj život,a vi pokušajte sredit svoj", "Čuo sam puno stvari koje se mogu poistovjetiti. A s vašom privatnošću autsajderi se ne moraju truditi. Puno poštovanja", "Što je točno bilo šokantno? Koga boli stvar je li neki par 'klasičan' ili su u otvorenom braku. Dajte, ljudi, barem se primaknite drugoj polovici 20. stoljeća, kad nam je 21. stoljeće nedostižno daleko" - pišu oponenti većine.

Inače, Blanka je nedavno proslavila svoj 41. i 2. rođendan svog voljenog sinčića Monda. Dvostruko slavlje njihovih rođendan uslijedilo je nakon što je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht otkrio da njih dvoje imaju otvoren brak. Ruben je nakon toga odmah doputovao u Split te se na društvenim mrežama pohvalio kako uživa s Mondom. - Sretan rođendan čudesni čovječe - napisao je uz video u kojem se igra sa sinom, a supruzi Blanki nije čestitao rođendan preko društvenih mreža. Također, i Ruben je prije nekoliko dana proslavio svoj rođendan, a Blanka mu je vratila istom mjerom tako što mu ni ona nije čestitala važan dan na društvenim mrežama.

