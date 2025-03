FOTO Tko je zgodni brat Luce iz 'Kumova'? Ozbiljna nesreća natjerala ga je na prekretnicu u životu

Ana Uršula Najev, zvijezda popularne serije "Kumovi" u kojoj utjelovljuje lik Luce Akrap, osvojila je srca gledatelja diljem Hrvatske. I dok je Ana Uršula uspješna u glumačkom svijetu, njezin privatni život također privlači pažnju. Posebno je zanimljiv njezin brat, Filip Najev, čija je priča o transformaciji i prevladavanju nedaća inspiracija mnogima.

Filip Najev nije nepoznato ime u sportskim krugovima. Bio je profesionalni košarkaš, no njegova obećavajuća karijera naglo je prekinuta 2018. godine. Ozbiljna ozljeda kralježnice, posljedica pretreniranosti, prisilila ga je na povlačenje iz profesionalnog sporta. Ovo bolno iskustvo, o kojem je Filip otvoreno govorio na svom Instagram profilu, postalo je prekretnica u njegovom životu.

- Nakon profesionalnog bavljenja košarkom koje je završilo 2018. g zbog ozbiljne povrede kralježnice uzrokovane pretreniranjem, nakon nekoliko godina moje tijelo je polako ali sigurno poprimilo oblik koji vidite na gornjem dijelu slike. Moji napori da nešto poboljšam po tom pitanju nisu davali ploda iako sam posjećivao teretanu minimalno 4 a nekad i 5 ili 6 puta tjedno. Zbog dugogodišnjeg treniranja po 2 puta dnevno, sve manje od 5 treninga tjedno meni se činilo beskorisno, iako sam upravo zbog previše treninga imao zdravstvene probleme. U jednom momentu bio sam spreman potpuno napustiti ikakvu vrstu treninga jer kako opravdati svakodnevno treniranje i plaćanje članarine u teretani ako su rezultati slabi ili nikakvi? U zadnjim pokušajima traženja rješenja naletio sam na teoriju HIT-a koja je rasplinula sve što sam mislio da znam o tjelovježbi. Rezultati iz treninga u trening bili su ništa manje od čuda što se tiče snage i napredak je bio neprekidan 5 mjeseci, iako sam godinama bio na platou - napisao je u objavi na Instagramu Filip.

Njegova transformacija je zaista impresivna. S početne težine od 122 kg, uspio je doći do 128 kg, pri čemu je sva dobivena kilaža bila mišićna masa. Nakon toga, uz laganu dijetu i nastavak treniranja po HIT (High-Intensity Training) principima, izgubio je 20 kg u sljedećih šest mjeseci, zadržavajući većinu mišićne mase. Sve to postigao je bez kompliciranih dijeta, kardio treninga i uz vježbanje svakih četiri do šest dana, u trajanju od najviše pola sata.

Danas Filip radi kao trener u vlastitoj teretani u Splitu. Njegovo osobno iskustvo s ozljedom i transformacijom čini ga izuzetno kompetentnim u pomaganju drugima da postignu svoje fitness ciljeve. On je živi dokaz da se i nakon teških nedaća može izgraditi uspješna karijera i ostvariti osobno zadovoljstvo. Ana Uršula često se pohvali bratovim uspjehom, a njihove zajedničke fotografije svjedoče o bliskom odnosu.

Podsjetimo, povodom Filipovog rođendana 27-godišnja glumica objavila je prigodnu čestitku putem Instagram priče. Na fotografiji se nalazi inače samozatajni Filip za vrijeme partije jedne kartaške igre. Filip na slici djeluje ljutito, a takav dojam dodatno je pojačala Ana svojom porukom. - Da si mi zdrav, sritan, neodoljiv i da naučiš igrat na karte - poručila je svome bratu uz blagi dojam provokacije, no za kraj je ipak stavila tri emotikona srca i tako potvrdila da se radi o simpatičnom sestrinsko-bratskom podbadanju.

Ubrzo mu se iskupila novom fotografijom na kojoj ipak izgleda 'zgodnije'. Iako Najev svoj privatni život nastoji čim više sakriti od očiju javnosti, poznato je da njezina mladolika majka Veronika i mala polusestra Ariana žive u Brazilu, gdje ih ona često posjećuje.

