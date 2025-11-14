FOTO Tko je sestra naše operne dive Sandre Bagarić? Živi daleko od Hrvatske, a suprug joj je političar

Naša operna diva i glumica Sandra Bagarić javila se na svom Instagram profilu gdje je mnoge iznenadila fotografijom sa sestrom za koju mnogi nisu ni znali da je ima. Naime, Sandra posljednjih dana vrijeme provodi u Sarajevu, a tamo je uživala i u šopingu sa sestrom Sanjom Bagarić Arnaut. "Prekrasne", "Ljepotice", "Jako lijepo izgledate", pisali su im pratitelji.

Inače, Sanja Bagarić Arnaut tijekom karijere bila je glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo i savjetnica za medije Harisa Silajdžića, a radila je i kao urednica i voditeljica u informativnom programu BHT-a. Udana je za političara Damira Arnauta, koji trenutačno radi kao veleposlanik BiH u Njemačkoj. Zbog toga on, Sanja i njihovo dvoje djece Lara i Borna žive u Berlinu.

Podsjetimo, Sandra je nedavno ponovno dokazala zašto nosi titulu jedne od najomiljenijih osoba na domaćoj javnoj sceni. Uvijek vedra, energična i nevjerojatno disciplinirana, Sandra je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila djelić svoje svakodnevice, otkrivši pritom veliki profesionalni izazov koji je stavila pred sebe. Njezina najnovija objava, serija fotografija snimljenih u idiličnom primorskom okruženju, nije samo oduševila njezine obožavatelje, već je i otkrila motivaciju koja stoji iza njezinih napornih treninga – povratak jednoj od njezinih najdražih uloga u kostimu starom više od desetljeća!

Na fotografijama vidimo Sandru u potpuno sportskom izdanju, odjevenu u crni top i tajice, sa šiltericom na glavi, kako s osmijehom i odlučnošću koristi sprave u teretani na otvorenom, smještenoj tik uz more. Svaka fotografija odiše nevjerojatnom energijom – od trbušnjaka s pogledom na plavetnilo, preko vježbi za noge dok joj vjetar mrsi kosu, do trenutaka odmora u kojima se njezina silueta savršeno stapa s dramatičnim nebom i mirnom morskom pučinom. Prizor je to koji istodobno inspirira i umiruje, pokazujući spoj čelične volje i opuštajuće ljepote Jadrana.

"Kažu u 12. mjesecu idu Jalte. Kostim je iz 2009 godine. Valja stat u njega pa hajd Sandra sad na posao tesanja figure, imam dva mjeseca", napisala je iskreno i simpatično, otkrivši tako da se priprema za ponovno igranje kultnog mjuzikla "Jalta, Jalta" u kazalištu Komedija. Dva mjeseca, koliko si je zadala, svjedoče o pomno isplaniranom putu prema cilju, a njezina odluka da taj put podijeli s javnošću služi kao ogromna inspiracija svima koji se bore s vlastitim izazovima.

Njezina objava izazvala je, očekivano, lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je obasuli komplimentima i riječima podrške. Komentari poput "Divna", "bravo" i brojni emotikoni pljeska ispunili su prostor ispod fotografija, pokazujući koliko publika cijeni njezinu iskrenost, trud i nepresušni optimizam. Ona nije samo umjetnica kojoj se dive izdaleka; ona je osoba s kojom se njezini fanovi mogu poistovjetiti, netko tko otvoreno govori o svojim ciljevima i izazovima, postajući tako bliska ljudima.