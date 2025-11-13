Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HIT

Fenomen koji je zaludio regiju! Jakov Jozinović najavio svoj prvi autorski singl

Foto: Antonio Ahel
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 10:11

Dvorane puni glasom, prisutnošću i iskrenošću – vrijednostima koje su postale rijetkost, a koje upravo on vraća na scenu. A sada slijedi novo poglavlje. 20. studenoga Jakov Jozinović objavljuje svoj prvi autorski singl, kojim će napokon otkriti i vlastiti glazbeni rukopis

Glazbena scena regije dugo nije svjedočila pojavi koja je u tako kratkom vremenu izazvala toliku emociju, energiju i povezanost s publikom. Ime Jakova Jozinovića danas je sinonim za iskrenost, talent i novu eru domaće glazbe. Mladi pjevač, koji je karijeru započeo interpretirajući hitove poznatih domaćih izvođača, u samo nekoliko mjeseci postao je istinski fenomen – umjetnik koji je postigao ono što mnogima ne uspije ni nakon nekoliko godina karijere: rasprodao je čak pet koncerata u beogradskom Sava Centru, i to bez ijedne autorske pjesme. No Jakov nije tek izvođač koji pjeva tuđe pjesme. On ih reinterpretira, diše s njima i pretvara ih u osobnu priču. Svaki ton koji otpjeva nosi emociju, a svaka izvedba odiše iskrenošću koja osvaja publiku na prvo slušanje. Njegov glas – snažan, a istovremeno ranjiv – stvara posebnu povezanost između izvođača i publike, onu rijetku, gotovo zaboravljenu magiju zbog koje glazba postoji.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere
1/49


U vremenu prepunom trendova i prolaznih senzacija, Jakov Jozinović dokazao je da publika i dalje čezne za istinskim emocijama. Njegov uspjeh nije rezultat marketinga, već autentičnosti. Dvorane puni glasom, prisutnošću i iskrenošću – vrijednostima koje su postale rijetkost, a koje upravo on vraća na scenu. A sada slijedi novo poglavlje. 20. studenoga Jakov Jozinović objavljuje svoj prvi autorski singl, kojim će napokon otkriti i vlastiti glazbeni rukopis. Nakon što je osvojio regiju interpretacijama koje su postale viralne i izazvale tisuće emocija, publika će sada čuti njegovu osobnu priču – onu koja se stvarala dugo, tiho i s potpunom predanošću. Očekivanja su ogromna, a uzbuđenje raste iz dana u dan.

VEZANI ČLANCI



Publika se slaže u jednom: Jakov Jozinović nije samo novo lice glazbene scene. On je dokaz da emocija, glas i istina još uvijek imaju moć. Fenomen koji vraća vjeru u umjetnost i podsjeća nas zašto glazbu volimo. A 20. studenoga, kada njegov prvi singl ugleda svjetlo dana, bit će jasno, svjedočimo početku jedne velike priče koja će trajati.

Ključne riječi
showbiz nova pjesma Jakov Jozinović

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar patkovic
patkovic
10:22 13.11.2025.

vald je otišao u bg da mu tu ne sklepaju neku milionitu splačinsku imitaciju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

laura gnjatović

Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: 'O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?'

''Ne znam pratite li Miss Universe, ali za sve vas koji ste popratili, zanima me jeste li uhvatili kojim sportom se naša predstavnica bavi?'' glasilo je pitanje, koje je oduševilo sve prisutne, a posebno one koji poznaju Lauru. ''Dakle, bila sam na kvizu... i onda – bam! Laura je iskočila na ekranu kao pitanje. Laura Gnjatović, sada si službeno dio kvizova'', objasnila je njezina pratiteljica

Učitaj još

Kupnja