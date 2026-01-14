Naši Portali
OBJAVILA RIJETKU FOTOGRAFIJU

FOTO Tko je samozatajni brat Kolinde Grabar-Kitarović? Ljubi liječnicu, a evo što kaže o poznatoj sestri

VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 12:55

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svom Facebook profilu objavila je veliku galeriju fotografija u kojoj prikazuje kako je provela 2025. godinu. Galerija sadrži prizore s raznih egzotičnih destinacija diljem svijeta, no najviše pozornosti privukla je fotografija Kolinde i njezinog brata Branka.

Grabar-Kitarović kao najveću podršku u životu i karijeri često ističe supruga Jakova i njihovo dvoje djece, kćer Katarinu i sina Luku. No, važan oslonac oduvijek joj je bio i pet godina mlađi brat Branko Grabar, samozatajni poduzetnik kojeg javnost nema priliku često vidjeti. Iako se rijetko pojavljuje u medijima, povremeno bi fotografija na društvenim mrežama, poput one na kojoj pozira u sestrinskom zagrljaju, otkrila djelić njihove bliskosti. Branko uspješno vodi riječku tvrtku specijaliziranu za nekretnine, a privatni život vodi mirno i povučeno sa suprugom, liječnicom Natašom Poldan Grabar, i njihovom djecom, daleko od političke pozornice na kojoj je njegova sestra godinama bila glavna akterica.

Foto: Facebook

Upravo su djeca najbolje pokazala kako je obitelj Grabar ostala čvrsto na zemlji i tijekom Kolindinog predsjedničkog mandata. Iako su bili potpuno svjesni da im je teta predsjednica države, Branko je u intervjuu za Večernji list otkrio kako ih to "niš' ne fascinira". Za njih je ona uvijek bila i ostala ista teta Kolinda, a njezina visoka funkcija nije promijenila jednostavnost njihovih obiteljskih odnosa. Ta je prizemnost, čini se, ključna vrijednost koju obitelj njeguje, a politika se svjesno ostavlja po strani kada se okupe.

U tom rijetkom medijskom istupu Branko je priznao da mu se život ipak promijenio. - Prebrzo mi je to došlo, ljudi me sretnu pa više nego prije pitaju za Kolindu, neki bi da joj prenesem njihove pozdrave, neki bi da joj prenesem što misle o nekom problemu pa govore "ovo je dobro, ovo nije", neki daju savjete. I mama i tata isto doživljavaju - ispričao je tada, dodavši da su se on i sestra u tom razdoblju više čuli telefonski nego viđali, ali da obiteljska okupljanja nikad nisu propuštali.

Tada je otkrio i zanimljiv detalj o njihovim razgovorima. - Mi vam ne razgovaramo o politici kad se vidimo, dotaknemo se tu i tamo neke teme, ali ona mi kaže: "Pusti to", pa razgovaramo o uobičajenim stvarima, obitelji, prijateljima, najviše o djeci, školi, njihovim željama i planovima - rekao je Branko.

Pritom je sestru opisao  kao osobu koja je "čista suprotnost" slici stvorenoj u medijima, odbacivši tvrdnje da je pod nečijim utjecajem. - Kolinda je ista kao i prije, svoja, ali njezina je ruka uvijek pružena i "igra s otvorenim kartama", tako smo odgojeni. Uvijek je bila takva, i najjednostavnijim stvarima prilazi temeljito - zaključio je njezin brat.
TK
tkoznaa
13:22 14.01.2026.

Molim se svake prve subote da gospođa Predsjednica dođe ponovo u Ured predsjednika i ispuni obećanje dato svoj ljubljenom narodu , obećanje koje ni jedan domoljub nije dao svom ljubljenom narodu plaću od 6000 EURa! Možeš misliti , sada Dabroo i ostali imaju 4000 Eura koliku će plaću imati kada bi bivša Predsjednica došla na brdo iznad Zagreba a radnici 6.000 Eura (neto) plaću! Kakav smo mi narod! ne volimo svoje političare!

