Ella Dvornik iskreno o razvodu: 'Umrijet ću sa svojom savješću, društvo me neće držati za ruku'

Najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik često sa svojim pratiteljima dijeli situacije iz svakodnevnog života pute Instagram storyja, a sada se osvrnula na temu braka. Naime, pratiteljica joj se povjerila da želi izaći iz toksičnog braka, ali u njemu i dalje ostaje: - Želim se razvesti više nego što dišem ali uporno ostajem u toksičnom braku jer vjerujem da ću tako otplatiti karmičke dugove mojih predaka, a i moje, pa da raščistim teren djeci. Doslovno su mi se svi u povijesti razvodili, tipa 10 koljena unazad - na što je Dvornikova uzvratila podužim odgovorom o tome kako se ona nosi s teškim odlukama.

- Ja se volim zamislit da ležim u krevetu i imam 90 godina i ne mogu više ništa radit bez pomoći i onda se tako stara pitam “je li vrijedilo?” Je li mi žao? Je li bitno?” Ovisno o odgovoru starice, tako i postupim - započela je influencerica, pa u nastavku objasnila da upravo takva perspektiva često razbija dileme koje ljudi imaju kad ostaju u odnosima koji ih ne ispunjavaju.

- Tako da je sve moje odluke donijela jedna nepokretna razočarana bakica. Ja sam vrlo svjesna vlastite smrtnosti. I pošto ću umrijet sa svojom savješću, donosim odluke usprkos društvenim moralnim normativima jer znam da me društvo neće držati za ruku kad ću umirat - napisala je Ella.

Za kraj je priznala da je svjesna da njezin pristup vjerojatno neće odgovarati svima. - Ne znam hoće li ikome to isto pomoći. Ali probajte se zamislit pred smrt kako se prisjećate svog života do sad i budite iskreni prema sebi - poručila je Dvornik. Podsjetimo, poznato je da se Ella nalazi usred javno popraćenog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim je bila u vezi od 2014. godine.

Par se vjenčao 2019. godine u Las Vegasu, a vijest o razlazu potvrdili su tijekom 2023. godine, što je pokrenulo veliko medijsko zanimanje. U braku su dobili dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, zbog čega je cijeli proces za oboje dodatno osjetljiv. Unatoč teškim okolnostima koje prate svaki prekid, a posebice onaj pod lupom javnosti, Ella je jasno dala do znanja da je upravo ova životna prekretnica za nju označila početak novog, sretnijeg poglavlja.