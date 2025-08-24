Preminula zvijezda 'Obitelji Soprano': Glumačku karijeru započeo je tek u 60-ima, a proslavila ga je ova rečenica

Legendarni glumac Jerry Adler preminuo je u subotu u 96. godini života, okružen najmilijima u New Yorku, potvrdila je njegova obitelj. Rođen u Brooklynu, Adler je ostao vjeran svom gradu do samog kraja, što je obitelj ponosno istaknula u objavi njegove smrti. - Jerry je bio stanovnik New Yorka, pravi Njujorčanin - prenosi The New York Post. Njegov odlazak označava kraj jedne ere za generacije koje su ga zavoljele kroz njegove brojne i upečatljive uloge, iako je pred kamere stao tek u dobi kada se većina ljudi priprema za mirovinu.

Svjetsku slavu stekao je ulogom židovskog savjetnika Hermana "Hesha" Rabkina u kultnoj seriji "Obitelj Soprano", u kojoj se kao mudri i proračunati suradnik mafijaškog šefa Tonyja Soprana pojavio u 28 epizoda tijekom svih šest sezona. Upravo je u prvoj sezoni izrekao i jednu od najpoznatijih rečenica serije, "A hit is a hit", koja je postala dio pop-kulture i savršeno sažela ciničnu logiku svijeta u kojem je njegov lik djelovao. Ta ga je uloga upisala u anale televizijske povijesti i donijela mu prepoznatljivost o kakvoj nije ni sanjao.

Koja je po vama najbolja TV serija u proteklih 25 godina? Glasujte u ankleti

No, Adlerov put do zvijezda bio je sve samo ne tipičan. Rođak slavne učiteljice glume Stelle Adler, karijeru je započeo na Broadwayu, ali iza pozornice. Desetljećima je radio kao scenski menadžer, među ostalim i na originalnoj produkciji slavnog mjuzikla "My Fair Lady". Svoju glumačku karijeru započeo je tek u ranim 60-ima, a prvi nastup pred kamerama imao je 1991. godine. Sam se Adler često čudio toj nagloj promjeni. - Cijelu karijeru provedete iza pozornice. Nitko ne zna tko ste, ne zna vam ime. A onda se pojavite u televizijskoj seriji i odjednom ste zvijezda, svi znaju vaše lice. Tako je to čudno - izjavio je u jednom intervjuu.

Njegov talent i duhovitost osigurali su mu i druge zapažene uloge u hit serijama poput "Dobra žena" i "Vatreni dečki", kao i u filmovima Woodyja Allena "Manhattan Murder Mystery" i Charlieja Kaufmana "Synecdoche, New York". Producent Robert King prisjetio se kako su ga za seriju "Dobra žena" planirali angažirati za samo jednu epizodu. - Ali, bio je toliko duhovit u sceni u restoranu, vičući: ‘Rekao sam sladoled, glupačo!‘, da smo ga zadržali šest godina - napisao je King. Njegov bliski prijatelj Frank J. Reilly oprostio se riječima koje najbolje sažimaju Adlerov jedinstveni put: "Nije loše za čovjeka koji nije ni počeo glumiti do svoje 65. godine."