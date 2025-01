FOTO Thompson iznenadio afričkog nogometaša ovim poklonom! Postao hit na društvenim mrežama

OSVJEŽENJE NA SCENI

Pogledajte novu 'Trapavicu': Podočnjaci iz Kutine imaju planove za Doru i Eurosong

- Volimo tu priču, da se nešto kaže kroz taj spot. Uvijek nam je ljepše vidjeti da se u spotu nešto konkretno događa, nego da se bez smisla izmjenjuje neki 'show off' (hvalisanje), neke žene, bogatstvo i slično. Pokušali smo to napraviti na jednoj pjesmi, ali to nismo mi, pa nije dobro ispalo, izgledalo je isforsirano i lažno - rekli su Beachboy19 i Sinista Ruky, članovi grupe Podočnjaci