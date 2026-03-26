USKOK u Hrvatskom skijaškom savezu: Na meti istražitelja Vedran Pavlek, ovo su ostala imena
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
OBJAVILA NA MREŽAMA

Idu Prester je sin ganuo ovim potezom: Da su svi kao on, nasilja ne bi ni bilo

Zagreb: Premijera dječjeg igranog filma "Glavonja"
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
26.03.2026.
u 08:00

U objavi je prepričala razgovor u kojem devetogodišnji Rio odbija otići na probni trening kickboxinga uz dirljivo i jednostavno objašnjenje

Ida Prester često na društvenim mrežama dijeli crtice iz svog obiteljskog života, a njezina posljednja objava o sinu Riju izazvala je posebnu pažnju. U objavi je prepričala razgovor u kojem devetogodišnji Rio odbija otići na probni trening kickboxinga uz dirljivo i jednostavno objašnjenje. "Kao prvo, ja baš ne volim nasilje", rekao je dječak, a zatim dodao: "Kao drugo - ne znam što će mi onda ta vještina u životu." Idina prva reakcija bila je oduševljenje sinovljevim stavom. U komentarima je dodatno pojasnila kako ju je njegova "utopijska" perspektiva duboko dirnula. "Da su svi kao on, nasilja ne bi ni bilo", napisala je, ističući kako ju je ta misao ganula do suza.

Ova reakcija ne iznenađuje, s obzirom na to da je Ida Prester pokretačica regionalne kampanje "Štit" za borbu protiv nasilja nad ženama, pa pacifistički stavovi njezina sina odzvanjaju u skladu s njezinim javnim djelovanjem. Iako je bila dirnuta prvom reakcijom svog sina, Ida je u opisu objave otkrila i konačan ishod. Nakon što su mu objasnili da kickboxing nije nasilje, već sport koji se temelji na disciplini i kontroli, Rio je ipak pristao otići na probni trening. "Al mami ipak srce zaigralo", priznala je Ida, sažimajući emociju koja je poznata mnogim roditeljima - ponos na dječju dobrotu i istovremeno svijest o potrebi da ih se pripremi za stvarni svijet. 

Komentari ispod objave potvrdili su da je Ida pokrenula važan razgovor. Dok su jedni izražavali divljenje prema Riju, drugi su isticali važnost učenja samoobrane u današnjem vremenu. - Predivnog klinca imaš. Ovo je predivno! Rio je kralj - bili su neki od komentara koji su joj obožavatelji napisali ispod ove objave. Ida Prester i njezin suprug Ivan Peševski roditelji su sinovima Roku i Riju i kada su dječaci krenuli u školu par se iz Beograda preselio u Zagreb gdje su sada obnovili obiteljsku kuću Idinih roditelja i u potkrovlju napravili svoj stan. 

OS
Ostrež
08:23 26.03.2026.

Rio nije za kickbox, on je više za igrat se sa lutkama

OX
oxymoron
08:35 26.03.2026.

Kako nam je Dado Matanić? Nista ga Ida vise ne spominje.

Avatar Apage Satanas
Apage Satanas
08:33 26.03.2026.

Još jedan s budućim "prizivom savjesti" 😏 Kad dođe to vrijeme, mama ga neće nagovarati...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

