OBITELJSKA PROSLAVA

Tarik Filipović objavio rijetku fotografiju majke: Emotivnom porukom čestitao joj 80. rođendan

Zagreb: Nasmijani Tarik i Lejla Filipović prošetali sunčanim gradom
Uz fotografiju, Tarik je napisao samo jednu, ali dirljivu riječ: „Majčica…“, dodavši kako slavi 80. rođendan

Glumac i voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš" Tarik Filipović, poznat je po tome da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, no s vremena na vrijeme s pratiteljima podijeli posebne obiteljske trenutke. Upravo to učinio je i ovoga puta, objavivši fotografiju koja je raznježila mnoge, a snimljena je na proslavi 80. rođendana njegove majke. Na fotografiji se vidi njegova majka, nasmijana i sretna, kako u rukama drži raskošan buket cvijeća. Ispred nje, na stolu, nalazi se velika čokoladna torta ukrašena brojem 80. Uz fotografiju, Tarik je napisao samo jednu, ali dirljivu riječ: „Majčica…“, dodavši kako slavi 80. rođendan. Topla, kućna atmosfera i iskren osmijeh slavljenice bili su dovoljni da izazovu lavinu pozitivnih reakcija i čestitki.

Objava je posebno značajna jer je Tarikova majka, koju od milja zovu Seka, osoba koja se gotovo nikada ne eksponira u medijima. Upravo zato je ova objava doživljena kao rijedak i dragocjen uvid u glumčev privatni život i njegov dubok odnos s majkom. Njegovi pratitelji i kolege odmah su se pridružili čestitkama, ispunivši prostor za komentare lijepim željama. „Neka je i dalje prati zdravlje... Sretan rođendan“, „Jedna jedina“, samo su neke od poruka. Jedna pratiteljica s nostalgijom se prisjetila mladosti Tarikove majke, napisavši: „Minka Mecanova najljepša cura u ulici“, što je objavi dalo dodatnu osobnu notu.

Tarikovi roditelji Seka i Omer žive u Zenici i kad god mogu dolaze na predstave i filmske premijere svog sina, a prije četiri godine kada je Tarik slavio 50. rođendan objavio je fotografiju s roditeljima i ispred njega je bila rođendanska torta koju mu je napravila mama Seka. Tarik često posjećuje roditelje u Zenici i vraća se u svoj rodni grad iz kojeg je otišao kada je odlučio upisati glumu u Zagrebu na Akademiji dramskih umjetnosti.  - Zenicu i dalje volim, dala mi je sve najbolje, možda ponekad i pretjerujem, čuj, i dalje volim, kažem, jer nema više ljudi s kojima... Volim i te sive zgrade kada ulaziš iz Blatuše ili iz Crkvice. Zenica je moja i bit će uvijek moja, a Zagreb je moj dom, mojom voljom, mojoj odlukom i ovaj grad je po mojoj mjeri i stvarno ga obožavam kao i svoju Zenicu. Zenica mi je dala prekrasno djetinjstvo i to su uspomene koje se ne zaboravljaju - rekao je u jednom intervju prije nekoliko godina.
OS
Ostrež
08:56 26.03.2026.

Niste napisali kak se zaprav zove mama koju zovu seka? Najbolje bi bilo da se tarik fino vrati u zenicu

