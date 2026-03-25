Nakon duže vremena naša glumica podijelila je romantične trenutke s 26 godina mlađim suprugom

Poznata hrvatska kazališna i televizijska glumica Petra Dugandžić iskoristila je posljednju večer osmog izdanja Festivala svjetla u Zagrebu za romantičnu šetnju sa suprugom, nogometašem Makom Nobleom. Svojim je pratiteljima na Instagramu nakon duže vremena je podijelila fotografije sa suprugom te otkrila djelić čarobne atmosfere, objavivši seriju fotografija koje prikazuju kako su ulice Zagreba postale pozornica za impresivnu svjetlosnu umjetnost. Na objavljenim fotografijama par pozira ispred povijesnih zgrada čije su fasade oživjele tehnikom projekcijskog mapiranja. Prizori se izmjenjuju od bliskog selfija nasmijanog para, preko Makovih portreta na pozadini crno-bijelih geometrijskih uzoraka, do Petrine fotografije na kojoj zamišljeno gleda u stranu, okupana šarenim projekcijama.

Uz objavu je glumica ostavila i kratku, ali snažnu poruku na engleskom jeziku: "Život je 10 posto kako ga stvaraš i 90 posto kako ga prihvaćaš". Ova objava je i uvid u privatni život glumice čija je ljubavna priča posljednjih godina privukla veliku medijsku pozornost. Petra i njezin 26 godina mlađi suprug Mak, nigerijski nogometaš, vjenčali su se krajem 2024. godine, a njihova veza postala je inspiracija za njezin autorski projekt.

Glumica je, naime, krajem iste godine premijerno izvela monodramu "Nikome ni riječi!", u kojoj na duhovit i iskren način progovara o ljubavi, mržnji, majčinstvu, žudnji za muškom rukom, avanturama i odustajanju od laži, donoseći priču o ženinom životu punom vrtloga. Fotografije s Festivala svjetla tako postaju nastavak te priče, prikazujući par kako zajedno uživa u ljepoti grada, daleko od pozornice i nogometnih terena. Čini se da par svaki slobodan trenutak koristi za zajedničke izlaske, a Petra na svom profilu često dijeli trenutke iz njihove svakodnevice, pružajući podršku i suprugovoj sportskoj karijeri koja je također u usponu.