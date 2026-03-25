Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠETNJA ZAGREBOM

Nakon duže vremena naša glumica podijelila je romantične trenutke s 26 godina mlađim suprugom

Zagreb: Petra Dugandžić na subotnjoj špici
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
25.03.2026.
u 19:45

Uz objavu je glumica ostavila i kratku, ali snažnu poruku na engleskom jeziku: "Život je 10 posto kako ga stvaraš i 90 posto kako ga prihvaćaš"

Poznata hrvatska kazališna i televizijska glumica Petra Dugandžić iskoristila je posljednju večer osmog izdanja Festivala svjetla u Zagrebu za romantičnu šetnju sa suprugom, nogometašem Makom Nobleom. Svojim je pratiteljima na Instagramu nakon duže vremena je podijelila fotografije sa suprugom te otkrila djelić čarobne atmosfere, objavivši seriju fotografija koje prikazuju kako su ulice Zagreba postale pozornica za impresivnu svjetlosnu umjetnost. Na objavljenim fotografijama par pozira ispred povijesnih zgrada čije su fasade oživjele tehnikom projekcijskog mapiranja. Prizori se izmjenjuju od bliskog selfija nasmijanog para, preko Makovih portreta na pozadini crno-bijelih geometrijskih uzoraka, do Petrine fotografije na kojoj zamišljeno gleda u stranu, okupana šarenim projekcijama.

Uz objavu je glumica ostavila i kratku, ali snažnu poruku na engleskom jeziku: "Život je 10 posto kako ga stvaraš i 90 posto kako ga prihvaćaš". Ova objava je i uvid u privatni život glumice čija je ljubavna priča posljednjih godina privukla veliku medijsku pozornost. Petra i njezin 26 godina mlađi suprug Mak, nigerijski nogometaš, vjenčali su se krajem 2024. godine, a njihova veza postala je inspiracija za njezin autorski projekt.

Glumica je, naime, krajem iste godine premijerno izvela monodramu "Nikome ni riječi!", u kojoj na duhovit i iskren način progovara o ljubavi, mržnji, majčinstvu, žudnji za muškom rukom, avanturama i odustajanju od laži, donoseći priču o ženinom životu punom vrtloga. Fotografije s Festivala svjetla tako postaju nastavak te priče, prikazujući par kako zajedno uživa u ljepoti grada, daleko od pozornice i nogometnih terena. Čini se da par svaki slobodan trenutak koristi za zajedničke izlaske, a Petra na svom profilu često dijeli trenutke iz njihove svakodnevice, pružajući podršku i suprugovoj sportskoj karijeri koja je također u usponu.

Ključne riječi
showbiz nogometaš suprug petra dugandžić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!