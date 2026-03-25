Jelena Rozga uživa u Los Angelesu, a posjetila je i jednog hrvatskog pjevača ondje

Jelena Rozga podijelila je s pratiteljima na Instagramu trenutak čiste sreće i slobode, snimljen na kultnoj lokaciji u Los Angelesu. Na fotografiji pjevačica skače u zrak na prostranoj zelenoj livadi, dok se iza nje ponosno uzdiže slavni natpis "HOLLYWOOD". Uz osmijeh od uha do uha i jednu ruku podignutu visoko u zrak, Rozga je savršeno uhvatila duh američkog grada snova. "Kad si u L.A.-u... Skoči", kratko je napisala u opisu objave, dodavši emotikone srca, a Jelenini obožavatelji odmah su je nagradili brojnim komentarima punim srca i podrške, slaveći njezinu radost. Ovaj trenutak opuštanja dolazi usred iznimno uspješne sjevernoameričke turneje koju Jelena Rozga održava u organizaciji BuraBeat Entertainmenta.

Samo nekoliko dana prije objave, 21. ožujka, održala je koncert upravo u Los Angelesu, u dvorani Don Quixote, nakon što je prethodno nastupila u Torontu. "Toronto, ostavili ste me bez daha, hvala vam do neba", poručila je Jelena svojim obožavateljima nakon nastupa u Torontu i podijelila je kratku snimku nastupa. Fotografija ispred natpisa Hollywood tako nije samo turistički suvenir, već i simboličan predah između nastupa koji potvrđuju njezin status jedne od najvećih glazbenih zvijezda u regiji. Turneja se nastavlja s velikim iščekivanjem, a sljedeće stanice su joj New York 27. ožujka i Chicago dan kasnije.

Posjet legendarnim lokacijama poput ove pokazuje da pjevačica, unatoč gustom rasporedu, uspijeva pronaći vrijeme za sebe i upiti atmosferu gradova u kojima nastupa, dijeleći te posebne trenutke sa svojom vjernom publikom. U Los Angelesu stigla je posjetiti i pjevača Roka Blaževića kojem je ovaj grad dom već neko vrijeme. O tom susretu svoje pratitelje su oboje izvijestili na društvenim mrežama.