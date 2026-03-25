AMERIČKA TURNEJA

Jelena Rozga uživa u Los Angelesu, a posjetila je i jednog hrvatskog pjevača ondje

Split: 23.8.1977. rođena pjevačica Jelena Rozga
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
25.03.2026.
u 17:05

Splitska pjevačica Jelena Rozga iskoristila je slobodno vrijeme tijekom svoje sjevernoameričke turneje za posjet jednoj od najpoznatijih svjetskih lokacija. Fotografijom iz Los Angelesa, na kojoj skače od sreće, pokazala je da uživa u svakom trenutku

Jelena Rozga podijelila je s pratiteljima na Instagramu trenutak čiste sreće i slobode, snimljen na kultnoj lokaciji u Los Angelesu. Na fotografiji pjevačica skače u zrak na prostranoj zelenoj livadi, dok se iza nje ponosno uzdiže slavni natpis "HOLLYWOOD". Uz osmijeh od uha do uha i jednu ruku podignutu visoko u zrak, Rozga je savršeno uhvatila duh američkog grada snova. "Kad si u L.A.-u... Skoči", kratko je napisala u opisu objave, dodavši emotikone srca, a Jelenini obožavatelji odmah su je nagradili brojnim komentarima punim srca i podrške, slaveći njezinu radost. Ovaj trenutak opuštanja dolazi usred iznimno uspješne sjevernoameričke turneje koju Jelena Rozga održava u organizaciji BuraBeat Entertainmenta.

Samo nekoliko dana prije objave, 21. ožujka, održala je koncert upravo u Los Angelesu, u dvorani Don Quixote, nakon što je prethodno nastupila u Torontu. "Toronto, ostavili ste me bez daha, hvala vam do neba", poručila je Jelena svojim obožavateljima nakon nastupa u Torontu i podijelila je kratku snimku nastupa. Fotografija ispred natpisa Hollywood tako nije samo turistički suvenir, već i simboličan predah između nastupa koji potvrđuju njezin status jedne od najvećih glazbenih zvijezda u regiji. Turneja se nastavlja s velikim iščekivanjem, a sljedeće stanice su joj New York 27. ožujka i Chicago dan kasnije.

Posjet legendarnim lokacijama poput ove pokazuje da pjevačica, unatoč gustom rasporedu, uspijeva pronaći vrijeme za sebe i upiti atmosferu gradova u kojima nastupa, dijeleći te posebne trenutke sa svojom vjernom publikom. U Los Angelesu stigla je posjetiti i pjevača Roka Blaževića kojem je ovaj grad dom već neko vrijeme. O tom susretu svoje pratitelje su oboje izvijestili na društvenim mrežama. 

showbiz Instagram Los Angeles Jelena Rozga

