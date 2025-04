FOTO Student pogriješio na sportskom pitanju u 'Milijunašu', a znate li vi odgovor?

Matej Kikerec iz Zagreba, student je zadnje godine diplomskog studija ekonomije koji u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije te igrati pub kvizove. U pratnju je poveo prijatelja Mihaela. Igru je započeo uspješno - ponudio je točne odgovore na sedam pitanja i osvojio 600 eura. Prvi džoker zatrebao je na osmom pitanju u kojem se tražila afrička država koja se promovirala sloganom “Oaza Sahela". Nazvao je prijatelja Marka koji je mislio da je tražen odgovor D: Tanzanija, no nije bio potpuno siguran.

Matej je tada posegnuo i za džokerom "pola-pola" kojim su ostali odgovori A: Angola i C: Čad, dok je odgovor D "nestao". Mladić se potom odlučio za odgovor C: Čad na koji je prvotno posumnjao, i to mu je donijelo osvojenih 1.000 eura. Nakon što je točno odgovorio na deveto pitanje o filmu James Bond, Matej je posljednji džoker iskoristio na desetom pitanju koje glasi: "Na kojem Grand Slam turniru nijedan od terena nije nazvan po osobi?". Publika je čak 79 % glasova dala odgovoru D: na US Openu, no mladića je ipak vukao odgovor A: na Australian Openu. Ipak, ni publika ni Matej nisu bili na tragu točnog odgovora - tražen je odgovor bio C: Wimbledon pa je student nakon osvojenih 2.500 eura, pao na 150 eura i napustio kviz.

Emisiju je otvorila Gordana Podvezanec, prevoditeljica iz Varaždina, kojoj je u pratnju stigao brat Mario. Nakon samostalne igre, prvu pomoć džokera zatrebala je na povijesnom pitanju koje glasi: “Kako je Herodot nazvao perzijsku elitnu vojnu jedinicu koja je uvijek imala 10 000 vojnika?”. Nazvala je prijatelja povjesničara koji je znao da je riječ o besmrtnicima, odnosno odgovoru A, što joj je donijelo 2.500 eura.

Znala je Gordana i odgovor na deseto pitanje o Julie Andrews čime je osigurala minimalnih 5.000 eura. Međutim, zapela je na idućem pitanju jer nije bila sigurna koji švicarski grad ne leži na istoimenom jezeru. Nakon džokera "pola-pola" ostali su odgovori C: Neuchâtel i D: Lausanne, a Gordana je izabrala pogrešan, onaj pod D i zadržala spomenut iznos.

Mak Vujanović treći je najbrži prst, a stiže iz Slatine. Završio je znanosti o okolišu na PMF-u, radi na području zaštite prirode u Hrvatskoj, a u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije te igrati kvizove. Iz publike ga je bodrila djevojka Lucija. "Koji grad ne leži uz Kupu?", glasilo je deveto pitanje na kojem je Mak sumnjao na Slunj, no za potvrdu je iskoristio džoker "pola-pola". Nakon što su ostali odgovori C: Petrinja i D: Slunj, odlučio se za onaj pod D, čime je osvojio 2.500 eura i nastavlja igru u idućoj emisiji, s još dva džokera na raspolaganju.

