FOTO Živjela je u siromaštvu i bila je zlostavljana, a onda je postala jedna od najmoćnijih žena
Oprah Winfrey jedna je od najutjecajnijih i najuspješnijih žena modernog doba, a njezina životna priča često se navodi kao primjer iznimne snage, upornosti i osobne transformacije. Rođena je 29. siječnja 1954. godine i odrasla je u siromaštvu u gradiću Kosciusko u saveznoj državi Mississippi.
Njezino djetinjstvo bilo je izuzetno teško i obilježeno traumama: odrasla je bez stabilne obitelji, često se selila između majke, bake i oca, a već u vrlo ranoj dobi bila je izložena fizičkom i seksualnom zlostavljanju. Kao tinejdžerica suočila se s dodatnim izazovima, uključujući ranu trudnoću i gubitak djeteta, što je ostavilo dubok emocionalni trag.
Unatoč svemu, Oprah se istaknula kao iznimno nadarena učenica, osobito u govorništvu, te je zahvaljujući stipendiji započela studij komunikacija. Svoju medijsku karijeru započela je vrlo mlada, prvo na radiju, a zatim na lokalnoj televiziji, gdje je već s 19 godina postala najmlađa i jedna od rijetkih afroameričkih voditeljica informativnog programa
Pravi preokret dogodio se sredinom 1980-ih kada je preuzela vođenje talk-showa u Chicagu, koji je ubrzo preimenovan u „The Oprah Winfrey Show“. Emisija je postala ogroman hit, a Oprah je svojim iskrenim, empatičnim stilom i spremnošću da govori o teškim i osobnim temama osvojila milijune gledatelja.
Već krajem 1980-ih osnovala je vlastitu produkcijsku kuću Harpo Productions, čime je preuzela potpunu kontrolu nad svojim sadržajem i započela stvaranje poslovnog carstva. Prvi milijun dolara zaradila je relativno rano u toj fazi karijere, a do sredine 1990-ih već je bila jedna od najbogatijih žena u industriji zabave, kasnije postavši i prva afroamerička milijarderka.
Njezin ljubavni život često je bio tema interesa javnosti, no Oprah je u tom području uvijek bila znatno povučenija nego u profesionalnom. Najvažnija i dugogodišnja veza u njezinu životu je ona sa Stedmanom Grahamom, s kojim je u odnosu od kasnih 1980-ih.
Iako su se zaručili, nikada se nisu vjenčali, a Oprah je više puta naglašavala da svjesno nije odabrala brak ni majčinstvo jer je osjećala da bi je to ograničilo u ostvarenju njezine životne misije. Ta odluka često je bila kritizirana, ali ju je Oprah branila kao iskrenu i autentičnu prema sebi.
Godinama se borila s velikim oscilacijama u težini, isprobavala različite dijete i javno prolazila kroz faze mršavljenja i debljanja, što je mnogim ljudima učinilo njezinu priču još bližom i ljudskijom. S vremenom je shvatila da se iza problema s hranom često kriju emocionalne rane, stres i potreba za kontrolom, te je počela promicati zdraviji, suosjećajniji odnos prema vlastitom tijelu.