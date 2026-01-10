Kazneno prijavljen glumac iz 'Sam u kući'! Nećete vjerovati što je napravio usred božićne sezone

Daniel Stern, glumac koji je utjelovio nespretnog lopova Marva u kultnim božićnim filmovima "Sam u kući", našao se u središtu skandala. Američki mediji, predvođeni portalom TMZ, izvještavaju da je 68-godišnji glumac dobio prekršajnu prijavu zbog pokušaja plaćanja seksualnih usluga. Prema ekskluzivnom izvještaju, incident se dogodio 10. prosinca prošle godine u jednom hotelu u gradu Camarillo u Kaliforniji. Policija okruga Ventura potvrdila je da je Sternu uručena prekršajna prijava zbog traženja usluga prostitucije, odnosno pokušaja unajmljivanja eskort dame. Cijeli slučaj dobiva na težini zbog ironičnog tajminga, budući da se odvio usred božićne sezone, upravo u vrijeme kada filmovi iz serijala "Sam u kući" bilježe rekordnu gledanost. Vlasti su potvrdile da 68-godišnji glumac nije uhićen niti priveden, već mu je samo izdana kazna na licu mjesta, zbog čega ne postoji ni njegova policijska fotografija.

Vijest je odjeknula Hollywoodom i među obožavateljima diljem svijeta, koji Sterna pamte isključivo po ulozi Marva Murchinsa, jednog od dvojice nesretnih "Mokrih bandita" koji u popularnim filmovima pokušavaju opljačkati kuću obitelji McCallister. Njegov lik, u tandemu s Harryjem kojeg je glumio Joe Pesci, postao je sinonim za blagdansku komediju i obiteljsku zabavu, što ovaj skandal čini još šokantnijim. Generacije su odrasle uz njegove urnebesne pokušaje provale i borbu s dosjetljivim Kevinom, a sada se njegovo ime veže uz prijestup koji je dijametralno suprotan slici koju je gradio desetljećima.

Ovo nije prvi put u posljednjih nekoliko mjeseci da se Sternovo ime pojavljuje u vijestima iz okruga Ventura. U listopadu prošle godine, hitne službe intervenirale su na njegovom imanju u mjestu Somis zbog, kako je tada navedeno, hitnog medicinskog slučaja. Glumac je tada bio prevezen u bolnicu, no detalji o njegovom zdravstvenom stanju nikada nisu objavljeni u javnosti. Ove dvije uzastopne vijesti iz crne kronike zabrinule su dio njegovih obožavatelja, koji se pitaju što se događa u životu nekoć omiljenog komičara.

Inače, Daniel Stern je prije mnogo godina napustio blještavilo Hollywooda i povukao se na miran život na svojoj farmi u Kaliforniji. Ondje sa suprugom Laure Mattos, s kojom je u braku od 1980. godine, uzgaja stoku i mandarine. Osim poljoprivrede, pronašao je strast i u kiparstvu, a njegova brončana djela često su izložena u umjetničkim galerijama. Činilo se da je pronašao mir daleko od kamera i crvenih tepiha, no posljednji događaji ponovno su ga vratili pod svjetla reflektora, ali ovoga puta iz potpuno pogrešnih razloga.