FOTO Sjećate se našeg glumca? Nakon dugo vremena se pojavio u javnosti, a ovako izgleda danas

Kazališni i televizijski glumac Alen Šalinović ponovno se pojavio u javnosti nakon dugo vremena. Alen ovoga puta nije bio u glumačkoj ulozi, nego je došao na predstavljanje knjige ''Priče iz moje davnine'' autora Ranka Novaka u Zagrebu. Šalinović je zajedno s kolegicom Lucom Anić pročitao ulomak iz knjige.

21.10.2025., Zagreb - Predstavljanje knjige "Price iz moje davnine" autora Ranka Novaka u knjizari Matice Hrvatske. Alen Salinovic Photo: Luka Antunac/PIXSELL Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Inače, Šalinović je rođen 2. kolovoza 1968. u Splitu, diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a već 1994. godine postao je član ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Tijekom triju desetljeća karijere ostvario je brojne uloge na kazališnim daskama, od klasika do suvremenih drama, a publika ga pamti kao jednog od onih glumaca koji svojom pojavom donose iskrenost i emociju. Iako se izgradio u kazalištu, Šalinović je publici možda još poznatiji po svojim televizijskim ulogama.

Na Novoj TV i drugim domaćim produkcijama pojavljivao se u nizu popularnih serija: ''Kud puklo da puklo” u ulozi Grgura, ''Zlatni dvori'' kao doktor, ''Čista ljubav''kao Vladin odvjetnik, a najupečatljivija uloga bila je prije dvije godine u seriji ''Kumovi'' gdje je utjelovio karizmatičnog, ali dvosmislenog lika čija galantnost skriva mračnije namjere, Kuzmu.

Kad ne radi, Šalinović najradije vrijeme provodi u obiteljskom okruženju. Iz prijašnjeg braka s pokojnom glumicom Majom Petrin ima kćer Petru, dok sa sadašnjom suprugom, flautisticom Anom Benić Šalinović, ima mlađu kćer Maritu.