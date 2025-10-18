Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
IMAJU DVOJE DJECE

FOTO Sjećate li se prve supruge Željka Keruma? Javno ju je ostavio zbog 24 godine mlađe Fani, a evo gdje danas živi

Split: Željko Kerum prije glasovanja dje?aku, koji ga je tražio, dao 100 kuna
Foto: Ivo Cagalj/24sata
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
18.10.2025.
u 17:40

Željko je bio u braku s Ankicom Kerum, s kojom ima sina Joška i kći Nevu. Kerum se 19. listopada 2009. odlučio rastati od Ankice, dok je njegova djevojka Fani Horvat bila u četvrtom mjesecu trudnoće.

Nedavno je bivši splitski gradonačelnik, Željko Kerum, proslavio svoj 65. rođendan. Naime, najviše pažnju ukrala je njegova, pomalo bizarna torta u obliku pečene janjetine. No kako bilo, Kerum se svakako dobro proveo i zabavio s prijateljima i obitelji. Čak je pozvao i glazbenike da ga zabavljaju, a time se pohvalio na društvenoj mreži Facebook. Inače, danas je Željko Kerum u braku s Fani, a s kojom ima troje djece, sinove Franu i Zvonimira te kći Eleonoru.

Ovim povodom odlučili smo se prisjetiti tko je prva Kerumova supruga... Naime, prije nego što je upoznao Fani, Željko je bio u braku s Ankicom Kerum, s kojom ima sina Joška i kći Nevu. Kerum se 19. listopada 2009. odlučio rastati od Ankice, dok je njegova djevojka Fani Horvat bila u četvrtom mjesecu trudnoće. Na TV Dalmaciji javno je priznao da se razvodi, a to je bio prvi put da je neki hrvatski političar putem medija govorio o preljubu.

– Ne želim povrijediti ni djecu, ni suprugu, ni rodbinu, ali moram to ovako kazati: napuštam suprugu. Pet godina sam u ljubavnoj vezi s mladom Fani Horvat s kojom očekujem i dijete – rekao je Kerum i svojim riječima šokirao sve prisutne i gledatelje. Plavuša je 21. ožujka 2010. Kerumu rodila sina Franu. – Sinu sam ime dao prema najvećem Hrvatu, prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu – objasnio je tada Kerum. Fani Horvat i Željko sina su krstili u svibnju 2010. u kapeli Sv. Križa, u Meštrovićevu kašteletu, a kum mu je bio ujak Saša Horvat. Fani i Željko danas žive na splitskim Mejama u luksuznoj vili, dok je njegova bivša supruga izabrala drugi kraj grada – Trstenik. Njezina kuća nalazi se odmah do luksuznog hotela Radisson Blu.

FOTO Ankica Kerum
Split: Željko Kerum prije glasovanja dje?aku, koji ga je tražio, dao 100 kuna
1/20

Inače, Ankičino djevojačko prezime je Lalin, a oni dvoje vjenčali su se 1. srpnja 1989. godine u Vatrogasnom domu u Kaštel Sućurcu. Prije nego što su izrekli to sudbonosno "da", bili su pet godina u vezi. Kerum je Ankicu upoznao na splitskoj rivi kad je imala samo 22 godine, a u to vrijeme radila je kao pripravnica na sudu. Godine 1990. godine dobili su kći Nevu, a 1992. sina Joška pa se Ankica posvetila odgoju djece dok je Željko uhodavao i širio posao. Ankica se nekako uvijek držala podalje od očiju javnost i voljela je svoju privatnost, zbog čega su njezine fotografije prava rijetkost.

Split: Kerumove investicije na Mejama i Žnjanu
27.10.2009., Split - Kerumova kuca na Trsteniku gdje zivi supruga Ankica. rPhoto: Ivo Cagalj/24sata
Foto: Ivo Cagalj/24sata

VIDEO Pljušte uvrede! Baby Lasagna i naš reper opasno zaratili, počastili se gnjusnim riječima
Split: Željko Kerum prije glasovanja dje?aku, koji ga je tražio, dao 100 kuna
1/16

Podsjetimo, Kerum je 2009. godine priznao da je već nekoliko godina u vezi sa svojom sadašnjom suprugom Fani i da čekaju dijete, iako je tada još bio u braku s Ankicom. Još od 2008. on i Ankica nisu živjeli zajedno. Dana 19. listopada 2009. tijekom gostovanja na TV Dalmaciji javnosti je obznanio da se razvodi od supruge te odlazi živjeti s 24 godine mlađom Fani Horvat. Sin Frane rodio mu se 21. ožujka 2010. godine. S Fani se počeo viđati još 2004. godine. Njegovo priznanje na televiziji bilo je prvo javno priznanje preljuba nekog političara. Ankica je tada ostala živjeti u njihovoj obiteljskoj kući na Trsteniku s djecom, dok se Željko s Fani preselio u obnovljenu kuću na Mejama.

Ključne riječi
Fani Kerum Fani Horvat Ankica Kerum Željko Kerum showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
'MAX, MISCHA I OFENZIVA TET'

FOTO Svi uglednici na premijeri u ZKM-u! Kultni roman Johna Harstada u režiji Ivice Buljana

Predstava ne ilustrira roman, nego mu ravnopravno odgovara kazališnim jezikom: ritmom, svjetlom, glazbom i ansamblom koji ujedinjuje mnoštvo glasova. U toj suigri scena postaje mjesto u kojem se Harstadov epski realizam, humor, melankolija i pop-referencije stapaju s Buljanovom poetikom teatra kao živog, otvorenog prostora dijaloga između književnosti, glazbe i tijela.

petra meštrić

FOTO Liječnica iz Braka na prvu o cijeni taksija u Grčkoj: 'To mi je bilo i čudno i smiješno'

Posebne teme bile su nam i cijene i savjeti. Petra tako kaže da joj se najsmješnija situacija dogodila s taksijima. "Vozila sam se 2 kilometra za 40 eura. Poslije sam se vozila pola sata i platila 50 eura. Nikakve logike. Kasnije sam saznala da je to tako. Država je odredila da sve vožnje stoje oko 40 eura, osim ako je bolji auto, onda je 50 (možda su me i lagali). To mi je bilo i čudno i smiješno u isto vrijeme", čudi se te dodaje i da je od taksista dobila puno preporuka

Učitaj još