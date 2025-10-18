FOTO Sjećate li se prve supruge Željka Keruma? Javno ju je ostavio zbog 24 godine mlađe Fani, a evo gdje danas živi

Nedavno je bivši splitski gradonačelnik, Željko Kerum, proslavio svoj 65. rođendan. Naime, najviše pažnju ukrala je njegova, pomalo bizarna torta u obliku pečene janjetine. No kako bilo, Kerum se svakako dobro proveo i zabavio s prijateljima i obitelji. Čak je pozvao i glazbenike da ga zabavljaju, a time se pohvalio na društvenoj mreži Facebook. Inače, danas je Željko Kerum u braku s Fani, a s kojom ima troje djece, sinove Franu i Zvonimira te kći Eleonoru.

Ovim povodom odlučili smo se prisjetiti tko je prva Kerumova supruga... Naime, prije nego što je upoznao Fani, Željko je bio u braku s Ankicom Kerum, s kojom ima sina Joška i kći Nevu. Kerum se 19. listopada 2009. odlučio rastati od Ankice, dok je njegova djevojka Fani Horvat bila u četvrtom mjesecu trudnoće. Na TV Dalmaciji javno je priznao da se razvodi, a to je bio prvi put da je neki hrvatski političar putem medija govorio o preljubu.

– Ne želim povrijediti ni djecu, ni suprugu, ni rodbinu, ali moram to ovako kazati: napuštam suprugu. Pet godina sam u ljubavnoj vezi s mladom Fani Horvat s kojom očekujem i dijete – rekao je Kerum i svojim riječima šokirao sve prisutne i gledatelje. Plavuša je 21. ožujka 2010. Kerumu rodila sina Franu. – Sinu sam ime dao prema najvećem Hrvatu, prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu – objasnio je tada Kerum. Fani Horvat i Željko sina su krstili u svibnju 2010. u kapeli Sv. Križa, u Meštrovićevu kašteletu, a kum mu je bio ujak Saša Horvat. Fani i Željko danas žive na splitskim Mejama u luksuznoj vili, dok je njegova bivša supruga izabrala drugi kraj grada – Trstenik. Njezina kuća nalazi se odmah do luksuznog hotela Radisson Blu.

FOTO Ankica Kerum

Inače, Ankičino djevojačko prezime je Lalin, a oni dvoje vjenčali su se 1. srpnja 1989. godine u Vatrogasnom domu u Kaštel Sućurcu. Prije nego što su izrekli to sudbonosno "da", bili su pet godina u vezi. Kerum je Ankicu upoznao na splitskoj rivi kad je imala samo 22 godine, a u to vrijeme radila je kao pripravnica na sudu. Godine 1990. godine dobili su kći Nevu, a 1992. sina Joška pa se Ankica posvetila odgoju djece dok je Željko uhodavao i širio posao. Ankica se nekako uvijek držala podalje od očiju javnost i voljela je svoju privatnost, zbog čega su njezine fotografije prava rijetkost.

27.10.2009., Split - Kerumova kuca na Trsteniku gdje zivi supruga Ankica. rPhoto: Ivo Cagalj/24sata Foto: Ivo Cagalj/24sata

