FOTO Sjećate li je se? Renata Šapina privukla je pozornost svojom izjavom, a onda se okrenula Bogu

Renatu Šapinu gledatelji RTL-a mogli su upoznati u showu "Ljubav je na selu" gdje je sudjelovala u 12. i 13. sezoni. Renata je prikupila brojne simpatije gledatelja svojom izjavom da 'ne radi ništa u životu', a onda otkrila da je to zato što je njezina obitelj prije nekoliko godina osvojila jackpot na lutriji. Nakon izlaska iz showa posvetila se društvenim mrežama na kojima je dijelila savjete, recepte, zabavne videe i fotke. Pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je kako je uživala ovo ljeto te što je sve obišla. Na Instagramu ovu Brođanku prati čak 20.000 ljudi.

Podsjetimo, Renata je prošle godine rekla da je slobodna, te da će ostati slobodna. Isto tako, rekla je da ne traži posao.

"Slobodna sam i dalje, a i slobodna ću i ostati. Znate vi u kakvom mi svijetu živimo? Nisam naletjela na takvu osobu koja bi mi bila dobra. Ne moram imati nekoga da bih bila sretna. Sretnom me čini što je cvijeće procvalo, ne moram imati nikoga da bih bila sretna. Ispunjava me kada nekome nešto poklonim, kada nekoga usrećim na bilo koji način..." rekla je tada za RTL.hr o svom ljubavnom životu.

Prije nekoliko godina Šapina se okrenula Bogu, pa je duhovno ispunjena. Na to ju je nagnalo nešto negativno što je doživjela, no ne želi otkriti što.

"Nešto sam vidjela i onda sam odlučila da ću otići u Crkvu i tamo sam ostala", priznala je Renata koja i dalje ne traži posao.

"Ne tražim posao. Nije da me ne zanima, danas je teško pronaći posao, to je danas problematično. Voljela bih da radim, ali nema, nisam jedina na svijetu koja tako živi. No, i dalje idem po kavama i u shoppinge" zaključila je.