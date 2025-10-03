FOTO Pobjednik našeg prvog realityja posvetio se vjeri i obitelji, a ovako je izgledalo njegovo vjenčanje
Pobjednik prvog hrvatskog talent showa "Story Super Nova", Rafael Dropulić, poznatiji kao Rafo, povukao se sa scene nakon što je snimio album i pobijedio u reality showu "Farma". Od njegove pobjede prošle su 22 godine i nakon tog uspjeha u showu popularni Rafo odlučio se posvetiti obitelji i vjeri.
Prije 15 godina vjenčao se s Marinom Sušom u crkvi u Pločama. Rafo je priredio raskošno vjenčanje na kojem je bilo više od 400 uzvanika, a nakon dirljive ceremonije svatovi su se uputili u restoran Vila Neretva pokraj Metkovića.
Prije tri godine na vjerskom koncertu "Progledaj srcem" na maksimirskom stadionu u Zagrebu zapjevao je i Rafo. Ispričao je tada pred kamerama RTL-a kako je jedan posjet Međugorju sve je promijenio. Tada se okrenuo Bogu i promijenio svoj život.
– Zapjevati pred 50.000 ljudi je osjećaj koji je teško opisati riječima, najkraće rečeno, bilo je odlično. To je bila divna večer, lijepo zajedništvo, toliko ljudi u istom duhu punog mira, dobrote i Duha Svetoga. To je bio možda jedan od najljepših osjećaja u mojem životu, uz rođenje djeteta i vjenčanja sa suprugom – rekao je tada.
– Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, primio sam sakramente. Međutim, to je ta tradicionalna vjera. Ako pričamo o upoznavanju Isusa u smislu upoznavanja živoga Boga to je priča mog traganja za Isusom, za istinom koja je trajala nekoliko godina. Kod mene nije bilo obraćenje preko noći, već je to bio dug proces, jedno vrlo snažno iskustvo. Od tada pa do danas Isus je moj Bog i moje je da ispunjavam njegovu volju koliko god mogu. Ali ne bih htio ni da se zanemari taj dio tradicionalnog odgoja jer je to temelj koji ne treba zanemariti niti podcjenjivati jer kad mi je bilo u životu najteže, kad sam ''poljubio dno'', znao sam gdje ću Boga tražiti. Da nije bilo takvog odgoja, tko zna gdje bih tražio Boga. I ovako sam ga tražio na raznim mjestima, ali ta klica je uvijek ostala usađena u srcu, duši i duhu i kada dođu teški trenuci u životu, to te vodi – rekao je tada.
Prisjetio se tada i kakve misli su mu se motale glavom kada je pobijedio u reality showu. – Kada sam pobijedio u reality showu ''Story Supernova'', postao sam uzor mnogima i tada sam počeo moliti Boga da me popravi, da ti mladi bar nešto dobro od mene pokupe. I na tom vrhuncu popularnosti misao mi je bila da ja dugujem Bogu tu slavu koju sam doživio. U trenutku kada sam proglašen pobjednikom nisam osjećao euforiju, već sam se u punoj svjesnosti molio Bogu: ''Bože, smiluj mi se, znam da ovo ne zaslužujem, popravi me, učini me boljim čovjekom''. Nekoliko mjeseci nakon toga na internetu sam pronašao seminar posta, molitve i šutnje u Međugorju i to me u sekundi oduševilo i pomislio sam: "Pa gdje si dosad!" I u tih sedam dana u Međugorju doživio sam svoje pravo obraćenje i tu sam napravio životnu ispovijed. Doživio sam olakšanje i živoga Boga u punini – iskren je Rafael Dropulić.