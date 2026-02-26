Kroz točno dva tjedna, Porinom nagrađeni glazbenik i autor Filip Rudan će zajedno s bendom stati na pozornicu zagrebačkog Petog kupea, gdje će 12. ožujka održati svoj najveći solo koncert do sada. Publika će imati priliku svjedočiti njegovom produkcijski najambicioznijem samostalnom koncertu u dosadašnjoj karijeri, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Entrio.

“S nestrpljenjem čekam koncert u Petom kupeu. Zajedno s bendom već tjednima pripremam repertoar, fokusirani smo na svaki detalj, i glazbeno i produkcijski - i jedva čekam da 12. ožujka stanemo na pozornicu i publici predstavimo ovo koncertno poglavlje” kratko otkriva Filip Rudan uoči nastupa.

Filip Rudan najavio koncert u Petom kupeu



Iza sebe ima hvaljeni debitantski album “Everyday View” (2023.), a dobitnik je i dviju nagrada Porin: za Novog izvođača godine (2022.) i za Najbolju mušku vokalnu izvedbu (2024.) za pjesmu “The Outside”, dok se njegov autorski i vokalni izričaj često se uspoređuje s globalnim imenima. Pjesme poput “Blind”, s kojom se 2021. predstavio na Dori i osvojio peto mjesto, “He’s Not The One”, “Razine” i već spomenuta “The Outside”, osigurale su mu naklonost publike diljem svijeta. Album “Everyday View” ostvario je više od milijun streamova samo na Spotifyju, uz istaknute prateće videospotove pojedinih singlova koji sveukupno broje milijunske preglede.

VEZANI ČLANCI





Kroz proteklu 2025. godinu otvorio je i novo autorsko poglavlje - singlom “Dry Your Eyes” dao je naslutiti zaokret u zvuku, a zatim je to potvrdio i energičnom pjesmom “Delusion”, u kojoj je iznio moćnu vokalnu izvedbu, elektrizirani gitarski zvuk i prepoznatljiv osobni pečat. Obje pjesme naišle su na pozitivan odjek kod publike i donijele mu potvrdu za nastavak rada u ovom smjeru.

Do sada se istaknuo i live nastupima, te je ostvario nekoliko zapaženih samostalnih koncerata u zagrebačkim klubovima Sax! i Vintage Industrial Bar. Među brojnim koncertnim nastupima posebno se ističu oni u Areni Zagreb i pulskoj Areni, gdje je kao jedan od pozvanih gostiju nastupio na emotivnim koncertima benda Parni Valjak 'Dovoljno je reći... Aki', posvećenima nezaboravnom Akiju Rahimovskom.

Svoju novu koncertnu snagu i potvrdu novog poglavlja - zvučno hrabrijeg, produkcijski bogatijeg i koncertno snažnijeg - donosi upravo u četvrtak 12. ožujka u zagrebački Peti kupe. Ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Entrio.hr i na svim njihovim prodajnim mjestima.

