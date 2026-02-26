Lana Jurčević objavila fotku s kćeri i podijelila najintimniju objavu dosad: 'Moj zadatak je da ti dam krila'

Pjevačica Lana Jurčević objavila je na svom Instagram profilu jednu od najemotivnijih objava dosad, posvećenu svojoj kćeri Mayli Lily, ali i drugoj djevojčici koju će uskoro donijeti na svijet. Na fotografiji Lana nježno grli svoju kćer, a obje su odjevene u bijele haljine koje simboliziraju čistoću i nevinost. Ispod fotografije pjevačica je napisala dugačko pismo u kojem je otkrila obećanja koja je dala samoj sebi o načinu na koji će odgajati svoju djecu. "Obećala sam sebi nešto važno. Da te neću odgajati iz straha. Ne iz tuđih mišljenja. Ne iz vlastitih rana", započela je Lana. U nastavku je naglasila kako će svoju kćer učiti hrabrosti, postavljanju granica, ali i ljubavi bez zadrške. "Obećala sam sebi da neću pokušavati stvoriti savršeno dijete - nego sretno, slobodno i svoje. Moj zadatak nije da oblikujem tvoj život prema sebi. Moj zadatak je da ti dam krila — i budem ti dom", zaključila je u objavi koja je dirnula mnoge.

Ova objava dolazi u vrlo značajnom razdoblju za pjevačicu. Lana je trenutno u 33. tjednu trudnoće i sa zaručnikom Filipom Kratofilom očekuje drugu djevojčicu. Nakon gotovo godinu dana medijske pauze, krajem 2025. godine vratila se na glazbenu scenu i društvene mreže. Znakovito je da objava nosi i hashtag #DioMene, što je naziv njezina povratničkog singla koji je objavila na svoj 41. rođendan. Pjesma je posvećena njezinoj prvoj trudnoći, tijekom koje se borila za život svoje kćeri, pa ova objava ima još dublje značenje i povezuje njezinu glazbu s najintimnijim životnim trenucima. Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne i pune podrške. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali.

Poruke poput "Divno", "Predivno napisano" i brojna srca preplavili su objavu. Jedna pratiteljica se poistovjetila s Laninim riječima: "Tako su i mene moji roditelji i hvala im na svemu". Bilo je i onih koji s nestrpljenjem očekuju njezin povratak na pozornicu: "Draga Lana, nadamo se da ćete se vratiti na scenu. Nedostajete vašoj publici". Ovim dirljivim pismom Lana Jurčević još je jednom pokazala svoju ranjivu i iskrenu stranu, potvrđujući da je, unatoč velikoj karijeri, njezina primarna uloga ona majke, kojoj pristupa s puno ljubavi, mudrosti i posvećenosti. Dok čeka dolazak druge kćeri, njezine riječi odjekuju kao inspiracija mnogim roditeljima.