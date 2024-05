FOTO Severina uputila podršku Baby Lasagni na društvenim mrežama: 'Bravo!'

Hrvatska pjevačica i regionalna zvijezda Severina Vučković (52) sudjelovala je na ovogodišnjem natjecajnju za pjesmu Eurovizije 'Dora' kao dio scenskog nastupa riječke grupe 'Let 3'. Iako nisu uspjeli osigurati svoj drugi nastup na završnici, ovaj put u švedskom Malmöu, Splićanka je odmah pokazala sportski duh i čestitala Baby Lasagni na pobjedi, a sad je nekoliko sati uoči njegovog prvog polufinalnog nastupa našem predstavniku odlučila pružiti podršku i na društvenim mrežama.

Naime, Severina je preko priče na svom Instagram profilu podijelila objavu s Lasagninog profila i uz to napisala "Bravo Baby Lasagna" te priložila znak rogova kao simbol metal glazbe, ujedno žanrovske odrednice pjesme 'Rim Tim Tagi Dim', srce i emotikon plesačice. Na objavi koju je podijelila hrvatski predstavnik izražava kako jedva čeka svoj eurovizijski nastup.

Foto: Instagram screenshot

Poznatu glazbenicu na Instagramu prati 1,4 milijuna obožavatelja, a ovo je najbolji način da dodatno motivira 28-godišnjeg Umažanina koji se u međuvremenu popeo se na kladionicama te sad drži čvrsto prvo mjesto s 34 posto. Prati ga Švicarac Nemo sa 16 posto i Talijanka Angelina Mango s pjesmom La noia s 12 posto šanse za pobjedu. Iza njih su Ukrajinke s devet posto, koje su dugo bile i favoritkinje pa pjevačica iz Irske sa šest posto, Nizozemac Joost s pjesmom Europapa s pet posto te Slimane iz Francuske s četiri posto.

GALERIJA: Korak do pobjede! Baby Lasagna ponovno skočio na kladionicama

Podsjetimo, Vučković podržava svog sunarodnjaka samo dan nakon što se pojavila na ročištu na Općinski kazneni sud u Zagrebu. Na ročište je stigla zbog optužbi za uhođenje Gordane Buljan Flander, bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba te za slanje uvredljivih poruka ravnateljici sinove škole, Ljiljani Klinger. Između ostalog nazvala je ravnateljicu 'krivonogom babom'.

- Dobro sam. Dobro sam. Nisam mogla doći u samo jednim štiklama, već dvije. Nisam im mogla odoljeti. Ova crnina na meni je kao za modernu sahranu - rekla je Severina za 24sata. Prema optužnici, tužiteljstvo za Severinu traži uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjom rokom kušnje.

VEZANI ČLANCI:

Štikle koje je spomenula privukle su sve poglede, a riječ je o modelu Les Doubles fashionisticama omiljenog brenda Jacquemus. Cijena ovog hit modela je 990 eura na online stranicama.

Nakon prvog ročišta pjevačica je dala izjavu za 24sata. Kako je rekla tada, ne smatra se krivom za optužbe koje joj se nameću. - Jednostavno su mi dirali u dite. Ne znam što biste vi napravili da ste na mom mjestu. Ovo je situacija gdje umjesto da vas država štiti, i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podigli optužnici za djelo nametljivog ponašanja. Jer sam dvjema ženama uključenim u postupak poslala sms poruke, koje me pritom nisu ni blokirale.

GALERIJA: Severina stigla na Općinski kazneni sud u Zagrebu

Dotične gospođe su pisale pomno glavnoj državnoj odvjetnici, osobno i tražile da se pozabave sa mnom. I evo mene pred sudom umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje sa pozicija moći. Naime, i one su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno stoje u ladici po bespućima državnog odvjetnica i to je problem ove države, rekla je, pa nastavila.

-Apsolutno se ne osjećam krivom, i mislim da su nam mom mjestu trebale biti te dvije gospode od kojih sam jednu nazvala krivonoga baba, jer u Splitu stvarno imam raznih izraza, a po izjavama našeg predsjednika Milanovića, koji naziva ljude raznim imenima…. A drugu, preblajhana plavuša što je također nešto što spada u kolokvijalni govor. Suda se ne bojim, kao Rade Končar, pucajte u prsa - kazala je Severina. Nakon drugog ročišta je izjavila: 'Ja nisam našla svoju 'Radost' koja će mi riješiti sve probleme'.

VIDEO: Simpatični Hrvat Danijel obukao se kao Baby Lasagna i zaplesao popularni ples