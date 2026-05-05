FOTO Saša Kopljar objavio romantičnu fotografiju sa suprugom s kojom je već 26 godina u braku: Evo gdje su uživali

Saša Kopljar (63), jedno od najprepoznatljivijih i najdražih lica informativnog programa, iskoristio je slobodne dane produženog vikenda za kratki odmor izvan Zagreba. Putem Instagrama podijelio je trenutke s putovanja u Opatiju, gdje je boravio sa suprugom Renatom, objavivši zajedničku fotografiju na kojoj zagrljeni uživaju uz obalu. Par je poznat po tome što svaki slobodan trenutak rado koristi za nova putovanja, a njihova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije poput: ''Zgodni, lijep par'', ''Uživajte'' i ''Lijepo''.

U listopadu su Saša i Renata proslavili 26 godina braka, a njihova međusobna privrženost i dalje je snažna kao na samom početku. Voditelj je prije dvije godine u jednom intervjuu objasnio kako uspijevaju očuvati bliskost nakon toliko zajedničkih godina. ''Važno je da je taj plamen o kojem govorite od početka iznimno snažan, tako da bude sposoban potrajati desetljećima. Nas dvoje smo očito imali tu sreću'', izjavio je tada, dok je svoj brak s Renatom sažeo u jednu rečenicu: ''Kao u navijačkoj pjesmi - neopisivo''.

Par ima dvoje djece, kćer Arianu, koja gradi uspješnu međunarodnu manekensku karijeru, te sina Frana, koji je prošle godine diplomirao. Podsjetimo, Kopljar je svoj novinarski put započeo krajem 80-ih kao dopisnik Večernjeg lista iz Osijeka. Godine 1988. pridružio se Informativnom programu HRT-a u rodnom gradu, a tijekom Domovinskog rata izvještavao je s brojnih ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od 2005. godine stalni je voditelj Dnevnika Nove TV, dok ga se publika od ranije sjeća kao dugogodišnjeg urednika i voditelja vijesti na javnoj televiziji.