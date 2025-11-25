Naši Portali
KULINARSKA ROMANSA

FOTO Sanja i Sead iz MasterChefa objavili najljepšu vijest! Ovi prizori podsjećaju na scene iz filma

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
25.11.2025.
u 14:44

Sanja Cukon i Sead Bojić, bivši natjecatelji popularnog kulinarskog showa koji su svoju ljubavnu priču započeli pred kamerama, izrekli su sudbonosno "da"

Najljepša ljubavna priča koja je započela u poznatoj televizijskoj kuhinji "Masterchefa" dobila je svoj najljepši nastavak jer su Sanja Cukon i Sead Bojić službeno uplovili u bračnu luku. Novopečeni supružnici sretnu su vijest potvrdili objavom na Instagramu. Na crno-bijeloj fotografiji par pozira u elegantnom oldtimeru, pri čemu Sanja blista u čipkastoj bijeloj haljini sa srcolikim naočalama, dok je Sead odabrao svijetlo odijelo i sunčane naočale. Atmosferu je dodatno začinila pjesma "So Easy (To Fall in Love)" Olivije Dean koja je svirala u pozadini, a kratak opis "Vožnja života, #TeamForever" jasno daje do znanja da je ovo tek početak njihovog zajedničkog putovanja. Sanja je ubrzo nakon objave na svom profilu promijenila prezime i uzela suprugovo.

Zanimljivo je kako su mladenci uspjeli organizirati vjenčanje u iznimno kratkom roku, s obzirom na to da su zaruke objavili tek krajem listopada. Njihova ljubavna priča ubrzala se nakon romantične prosidbe u Sarajevu, rodnom gradu mladoženje, gdje je Sead iznenadio Sanju na mostu Festina Lente. Iako je ona mislila da snimaju reklamu, Sead je kleknuo i postavio sudbonosno pitanje, na koje je Sanja kroz suze radosnice odgovorila potvrdno. Sead je također obilježio ovaj poseban dan objavom fotografije na kojoj poziraju ispred Augustova hrama u Puli, gradu koji je postao njihov zajednički dom nakon završetka showa.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Prisjetimo li se njihovih početaka, jasno je da je kemija postojala od prvog susreta u MasterChefu. Sanja je često isticala kako joj se Sead svidio odmah kada su se prvi put sreli na galeriji studija tijekom snimanja natjecanja za crne pregače. Iako su u početku razgovori bili prijateljski, uz kave na terasi vile i zajedničku ljubav prema kuhanju, rodilo se nešto više. Sead joj je bio velika podrška, posebice nakon prvog gastroduela kada je osjećala da su se ostali okrenuli protiv nje, a njegova energija i neiskvarenost bili su presudni faktori koji su je osvojili. 

VIDEO Zvijezda MasterChefa Sead Bojić kleknuo pred svoju Sanju, njezina reakcija će vas rasplakati
1/7

Nakon završetka snimanja, par je jedno vrijeme održavao vezu na daljinu, balansirajući između Pule i Sarajeva uz svakodnevne višesatne videopozive. Međutim, želja da budu zajedno i grade zajedničku karijeru naposljetku je prevagnula. Nakon što je Sanja posjetila Seada u Sarajevu, donijeli su odluku da žele živjeti i raditi zajedno, bez obzira na lokaciju. Sudbina im je ubrzo otvorila vrata u jednom restoranu u Puli, što je bio savršen povod da se Sead preseli i da započnu zajednički život u Istri. Danas su nerazdvojni, kako privatno tako i poslovno.
