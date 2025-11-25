FOTO Sanja i Sead iz MasterChefa objavili najljepšu vijest! Ovi prizori podsjećaju na scene iz filma

Najljepša ljubavna priča koja je započela u poznatoj televizijskoj kuhinji "Masterchefa" dobila je svoj najljepši nastavak jer su Sanja Cukon i Sead Bojić službeno uplovili u bračnu luku. Novopečeni supružnici sretnu su vijest potvrdili objavom na Instagramu. Na crno-bijeloj fotografiji par pozira u elegantnom oldtimeru, pri čemu Sanja blista u čipkastoj bijeloj haljini sa srcolikim naočalama, dok je Sead odabrao svijetlo odijelo i sunčane naočale. Atmosferu je dodatno začinila pjesma "So Easy (To Fall in Love)" Olivije Dean koja je svirala u pozadini, a kratak opis "Vožnja života, #TeamForever" jasno daje do znanja da je ovo tek početak njihovog zajedničkog putovanja. Sanja je ubrzo nakon objave na svom profilu promijenila prezime i uzela suprugovo.

Zanimljivo je kako su mladenci uspjeli organizirati vjenčanje u iznimno kratkom roku, s obzirom na to da su zaruke objavili tek krajem listopada. Njihova ljubavna priča ubrzala se nakon romantične prosidbe u Sarajevu, rodnom gradu mladoženje, gdje je Sead iznenadio Sanju na mostu Festina Lente. Iako je ona mislila da snimaju reklamu, Sead je kleknuo i postavio sudbonosno pitanje, na koje je Sanja kroz suze radosnice odgovorila potvrdno. Sead je također obilježio ovaj poseban dan objavom fotografije na kojoj poziraju ispred Augustova hrama u Puli, gradu koji je postao njihov zajednički dom nakon završetka showa.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Prisjetimo li se njihovih početaka, jasno je da je kemija postojala od prvog susreta u MasterChefu. Sanja je često isticala kako joj se Sead svidio odmah kada su se prvi put sreli na galeriji studija tijekom snimanja natjecanja za crne pregače. Iako su u početku razgovori bili prijateljski, uz kave na terasi vile i zajedničku ljubav prema kuhanju, rodilo se nešto više. Sead joj je bio velika podrška, posebice nakon prvog gastroduela kada je osjećala da su se ostali okrenuli protiv nje, a njegova energija i neiskvarenost bili su presudni faktori koji su je osvojili.

VIDEO Zvijezda MasterChefa Sead Bojić kleknuo pred svoju Sanju, njezina reakcija će vas rasplakati

Nakon završetka snimanja, par je jedno vrijeme održavao vezu na daljinu, balansirajući između Pule i Sarajeva uz svakodnevne višesatne videopozive. Međutim, želja da budu zajedno i grade zajedničku karijeru naposljetku je prevagnula. Nakon što je Sanja posjetila Seada u Sarajevu, donijeli su odluku da žele živjeti i raditi zajedno, bez obzira na lokaciju. Sudbina im je ubrzo otvorila vrata u jednom restoranu u Puli, što je bio savršen povod da se Sead preseli i da započnu zajednički život u Istri. Danas su nerazdvojni, kako privatno tako i poslovno.