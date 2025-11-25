FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića
Sinoć je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana svečana premijera dokumentarnog filma Hitmaker, koji donosi jedinstveni uvid u nastanak albuma posvećenog legendarnom skladatelju Đorđu Novkoviću, u izdanju Croatia Recordsa.
Film otkriva kako je deset njegovih bezvremenskih pjesama dobilo novo ruho u svjetski poznatom studiju Abbey Road u Londonu, čime je još jednom potvrđeno da opus ovog autora nadilazi granice prostora i vremena.
Prvi put je deset velikih pjesama jednog od najplodonosnijih autora popularne glazbe Đorđa Novkovića odsvirao Royal Philharmonic Orchestra u legendarnom Abbey Road Studiju One, domu nekih od najvažnijih snimaka u povijesti glazbe.
Tijekom četrdeset godina impresivne karijere Đorđe Novković skladao je više od 2500 pjesama za gotovo sve vodeće izvođače na domaćoj i regionalnoj glazbenoj sceni, a njegovi su radovi prodani u više od 20 milijuna primjeraka. Hitovi koje je stvarao obilježili su generacije i postali važan dio pop-kulturnog identiteta ovih prostora.
Premijera je okupila brojne glazbenike i suradnike koji su s Novkovićem dijelili profesionalni i osobni put, među kojima su bili Boris Novković, Vlado Kalember, Neda Ukraden, Mia Dimšić, Željko Bebek, Vanna, Miro Ungar, Ivana Kovač i mnogi drugi. Srdačna atmosfera i emotivne izjave prisutnih potvrdile su koliko dubok trag Novkovićeva glazba i danas ostavlja.
