FOTO Raskošne obline i seksi prorezi! Prijović iznenadila ovim izdanjem za doček nove godine

Nakon što je srpska folk pjevačica Aleksandra Prijović rasprodala pet zagrebački Arena, najavila je novi koncert u Gradskom vrtu u Osijeku i rasprodala ga za samo tri sata od najave! Nakon što je najavila i drugi datum, i taj je rasprodala u manje od jednog dana pa je sada odmah najavila i treći! Prvi koncert održat će se 13. veljače, drugi 14. veljače, a treći 15. veljače. A dok to ne dođe, pjevačica je pjevala u Beogradskom Sava centru na dočeku nove godine. Prijović je za tu priliku imala styling koji podsjeća na Hollywoodske dive. Ova 28-godišnjakinja za nastup je odabrala kratku frizuru, a nitko nije moga prestat gledati u njenu glamuroznu haljinu s dekolteom do pupka.

Pet zagrebačkih koncerata regionalne zvijezde iza nas je, a o ovom uspjehu govorit će se još dugo. Naime, Prijović je prva kojoj je pošlo za rukom dvoranu na Laništu napuniti pet puta. Prijović je tijekom turneje nastupala diljem regije, a o ovom uspjehu govorila je i u svojem gostovanju na Blic televiziji i otkrila koga je sve od kolega zvala da gostuju te tko se nije odazvao pozivu. Naime, Aleksandra je tijekom pet koncerata ugostila Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejana Matića, Osmana Hadžića i Mayu Berović. No, pjevačica je sada otkrila i koga je pozvala, a nije se odazvao.

– Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle biti moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Uvijek sam tu, da podržim kvalitetu, rad, nešto što vrijedi, što publika voli. U ovom slučaju, Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još jednom želim zahvaliti Milici. Nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla, ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna. Nas dvije smo pričale nakon koncerta i rekla mi je: “Radujem se, jer smo nekada nas dvije zajedno počele, a pogledaj gdje smo danas“ – rekla je Aleksandra.

