FOTO Poznatu Hrvaticu prati gotovo 19 milijuna ljudi, a ona se sad pohvalila novim životnim uspjehom

Naša najpopularnija tiktokerica Mirta Miler pohvalila se jednim velikim postignućem. 28-godišnja Zagrepčanka, koja se proslavila make-up transformacijama zahvaljujući kojima je dobila gotovo 19 milijuna pratitelja na TikToku, magistrirala je ekonomiju na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. Jedan od prvih koji joj je čestitao bio je njezin kolega influencer Marco Cuccurin, koji je na Instagramu otkrio kako je ušao u predavaonicu gdje je imala obranu pri kraju njezine prezentacije.

Inače, Mirta, poznatija kao mimiermakeup, nedavno je iznenadila svoje brojne pratitelje fotografijom s legendarnim nogometašem Davidom Beckhamom. Susret se dogodio u Parizu, a fotografija je brzo obišla društvene mreže, izazivajući oduševljenje Mirtinih fanova diljem svijeta. Fotografija Mirte i Davida Beckhama snimljena je na kultnom stadionu Park prinčeva, domu nogometnog kluba Paris Saint-Germain. Susret se dogodio tijekom utakmice osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Liverpoola, na kojoj je Liverpool odnio pobjedu rezultatom 1:0. Beckham, bivši igrač PSG-a, izrazio je svoje oduševljenje povratkom na stadion putem svog Instagram profila, ističući "nevjerojatnu atmosferu". Mirta je, s druge strane, ovaj poseban trenutak podijelila u kratkotrajnoj objavi na svom Instagram profilu.

Miler je influencerica koja je stekla svjetsku slavu svojim impresivnim make-up transformacijama na TikToku. Njezin profil, mimiermakeup, prati nevjerojatnih 18,6 milijuna ljudi, što je čini jednom od najuspješnijih hrvatskih kreatora sadržaja na ovoj platformi. Uz TikTok, Mirta je aktivna i na Instagramu, gdje je prati 1,9 milijuna ljudi. Njezini videi redovito broje milijunske preglede, a neki su postigli i viralni status, poput videa iz 2021. godine s čak 117 milijuna pregleda.

Prije nego što je postala internetska senzacija, Mirta je studirala ekonomiju i radila u banci. Međutim, ljubav prema šminkanju i kreativnom izražavanju prevagnula je, te je odlučila napustiti siguran posao i posvetiti se svojoj strasti. U jednom intervjuu, istaknula je važnost slijeđenja vlastitih snova i hobija, savjetujući mladima da se okušaju u onome što ih uistinu veseli prije nego što se zaposle u korporativnom svijetu. Njezina upornost i predanost radu, koji je ponekad uključivao i do 18 sati snimanja dnevno, rezultirali su globalnim uspjehom i prepoznatljivošću. David Beckham, 49-godišnja bivša nogometna zvijezda, i dalje plijeni pažnju svojom pojavom. U Parizu je bio ne samo zbog nogometne utakmice već i zbog Tjedna mode, gdje modna kuća njegove supruge Victorije Beckham ima reviju. Beckham je tri i pol mjeseca svoje karijere proveo igrajući za PSG, a taj je klub ujedno bio i posljednji u njegovoj bogatoj nogometnoj karijeri.