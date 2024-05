FOTO Pogledajte prvu reakciju Baby Lasagne na pobjedu Švicarca. Ovako se ponašaju pravi pobjednici

Švicarska osvojila je Euroviziju, a Hrvatska je završila na drugom mjestu. Do samog kraja glasovanja bilo je neizvjesno, a iako je naš Baby Lasagna dobio najviše glasova publike, presudili su glasovi žirija koji su Švicarcu Nemu donijeli pobjedu. Naš Baby Lasagna u trenutku proglašenja pobjednika zapljeskao je svojoj najvećoj konkurenciji. Švicarski izvođač s pjesmom "The Code" pobijedio je na 68. eurovizijskom pjevačkom natjecanju u subotu u švedskom Malmöu. Hrvatski izvođač Baby Lasagna zauzeo je drugo mjesto. Švicarska je osvojila sve zajedno 591 bod, dok je Hrvatska ostala na 547 bodova.

Nemo je osvojio ovogodišnju Euroviziju najviše zahvaljujući glasovima žirija, koji su mu redom davali najviše bodove. Naime, nakon čitanja glasova žirija Švicarac je imao 365 bodova, a Baby Lasagna 210. Situacija se mogla promijeniti nakon glasova publike, no to se ipak nije dogodilo. Baby Lasagna je dobio ogromnih 337 bodova od publike i na tren se činilo da bi moglo doći do preokreta, no Švicarac je osvojio 226 bodova publike i to mu je bilo dovoljno da dođe do pobjede.

Podsjetimo, ista se situacija dogodila i prošle godine, kada je slavila švedska pjevačica Loreen s pjesmom Tattoo ispred Finca Kaarije, koji je pjevao pjesmu Cha Cha Cha. Kaarija, prošlogodišnji miljenik publike, osvojio je 526 bodova, a Loreen 583. Šveđanka je od žirija dobila čak 340 bodova, dok je Finac dobio njih "tek" 150. Publika je glasove raspodijelila drugačije, Loreen je dobila 243 boda, a Kaarija 376, no ni to nije bilo dovoljno da se promijeni ukupan poredak.

Inače, ovo je najbolji hrvatski plasman na Euroviziji otkako je samostalna. Iza umjetničkog imena Baby Lasagna nalazi se Marko Purišić, 28-godišnji Umažanin koji je glazbeno iskustvo stjecao u heavy metal bandu Manntra. Purišić je na ovogodišnju Doru prvo upao kao rezerva, a u službeno natjecanje uvršten je nakon odustajanja pjevačice Zse Zse i uvjerljivo je pobijedio. Sam je autor pjesme "Rim Tim Tagi Dim" koja je gotovo od prvog trenutka bila prvi izbor kladioničara i najveći favorit za pobjedu u Malmöu.

