Društvene mreže bijesne: 'Ovo je čista krađa!'

Švicarac Nemo Mettler pobjednik je ovogodišnje Eurovizije. Naš predstvnik Baby Lasagna završio je drugi.

I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati natjecanje. Večeras na društvenim mrežama komentiraju finalnu večer, a jedan od natjecatelja koji su izazvali najveće oduševljenje je naš predstavnik. Ovako su na službenoj Instagram stranici Eurovizije fanovi reagirali na drugo mjesto Baby Lasagne.

- "Hrvatska je morala pobijediti", "Hrvatska je pokradena", "Hrvatska je pobjednik u našim srcima", "Hrvatska je ovo zaslužila" - neki su u nizu bijesnih komentara na konačni ishod.

- A ovako su korisnici Twittera reagirali nakon nastupa Baby Lasagne: - "Baby Lasagna još bolji nego u polufinalu, spreman odvesti Euroviziju u Zagreb" "Obožavam kako je publika u Areni plesala i pjevala", "Tko treba superheroje kad je Baby Lasagna na sceni?", "Ovo je odlično!!", "Zbog ovog nastupa gledam večeras" - neki su u nizu komplimenata euforičnih fanova.

Love how the crowd in the arena did the hand-movement and screamed at the “WOOOHOO“ parts.



CROATIA IS THE CROWD‘S WINNER THIS YEAR!!



🇭🇷 BABY LASAGNE TAKE US TO ZAGREB 2025!! #Eurovision2024 #ESC2024 pic.twitter.com/5yqNxoytkX