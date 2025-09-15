FOTO Pogledajte atmosferu na djevojačkoj zabavi Silvije iz 'Života na vagi', uskoro se udaje

Silvija Temšić, koju smo upoznali kao natjecateljicu showa "Život na vagi" podijelila je na Instagramu atmosferu sa svoje djevojačke večeri. U društvu bliskih prijateljica odlično se zabavila i podijelila je snimke i fotografije sa zabave, uz posebne zahvale svojoj vjenčanoj kumi. Silvija će se uskoro udati za Mislava Vlašića koji je također bio natjecatelj u "Životu na vagi". Par je odabrao datum vjenčanja koje će biti 27. rujna ove godine i svadbeno slavlje će se održati u jedno restoranu u okolici Zagreba. Silvija je otkrila kako su svi važni detalji oko vjenčanja već dogovoreni i ispričala je kako joj je mama kupila vjenčanicu. - Mama mi je kupila vjenčanicu, a još ću otići kod krojačice da je malo preradimo. Mislav će odijelo kupiti mjesec dana prije vjenčanja - ispričala je za RTL.

Vjenčanje će biti tradicionalno, najavila je Silvija i priznala kako je na početku priprema bilo stresno, ali kada su podijelili posao sve je bilo lakše. Nakon završetka showa ovaj par je počeo živjeti zajedno i jedno drugo su motivirali da nastave i dalje trenirati i hraniti se zdravo kako bi uspješno nastavili svoju borbu s kilogramima. Silvija je na prvom vaganju u showu imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma. Mislav je pak u show "Život na vagi" stigao s 213,5 kilograma, a na finalnom vaganju je vaga pokazala kako je izgubio 88,9 kilograma, što je rekord emisije.

Silvija je na društvenim mrežama objavila i video snimljen kada ju je Mislav zaprosio. Dogodilo se to u srpnju prošle godine, a nedugo nakon prosidbe je Silvija ispričala kako je Mislav sve organizirao i iznenadio je svoju djevojku. - Mislav je bio tri dana na terenu u Dalmaciji i baš je trebao doći, a budući da sam mu za rođendan poklonila odličan poklon, za godišnjicu sam planirala nešto simbolično. Nakon naših rođendana počeli smo razmišljati kako ćemo obilježiti godišnjicu i da li ćemo otputovati. Mislav je rekao da će on sve organizirati. Morala sam ići do mjesta iznenađenja sa zavezanim očima. Mislila sam da će me odvesti na neko mjesto na koje želim ići, ali nisam ni pomislila na zaruke. Vozili smo se po zavojitim cestama, osjećala sam se malo loše zbog povezivanja očiju, a zatim smo stigli u Lipe, mjesto gdje smo se upoznali u 'Životu na vagi'. Tamo je pripremio piknik s dekicom, kiflicama i vinom. Sjedili smo i razgovarali s nekoliko ljudi koji su nas prepoznali, a onda je Mislav otišao do auta, rekao da mora nešto donijeti i zamolio me da uzmem mobitel kako bismo snimili trenutak. I tada je kleknuo i zaprosio me. Ostala sam bez riječi, suze su mi krenule. Osjećam se nevjerojatno, presretno i nisam to očekivala. Jako smo sretni - ispričala je nakon prosidbe Silvija.