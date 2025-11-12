Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: 'O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?'

Naša predstavnica na izboru za Miss Universe, atraktivna Laura Gnjatović doživjela je simpatično iznenađenje, koje je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Naime, njezina pratiteljica bila je na kvizu znanja kada se na ekranu pojavilo pitanje upravo o – njoj! ''Ne znam pratite li Miss Universe, ali za sve vas koji ste popratili, zanima me jeste li uhvatili kojim sportom se naša predstavnica bavi?'' glasilo je pitanje, koje je oduševilo sve prisutne, a posebno one koji poznaju Lauru. ''Dakle, bila sam na kvizu... i onda – bam! Laura je iskočila na ekranu kao pitanje. Laura Gnjatović, sada si službeno dio kvizova'', objasnila je njezina pratiteljica. Laura nije krila iznenađenje i oduševljenje. ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u kulturnu povijest?'' pitala je na Instagramu.

Foto: Instagram screenshot

Inače, naša predstavnica i nedavno je primila je uistinu jedinstven iskaz podrške. U njezin je inbox, naime, stigla fotografija grafita koji joj je posvetio anonimni obožavatelj, a prizor ju je toliko ganuo da ga je odmah podijelila s pratiteljima. Na zidu je osvanula poruka "9 života, 1 kruna – najjača riba/miss ikad", gesta koja je misicu ostavila bez daha. "A što sam dobila od anonimne osobe u inbox danas... Kakvo iznenađenje. Ma nemam riječi", napisala je vidno dirnuta Laura.

Ovaj neočekivani čin za nju predstavlja ogroman vjetar u leđa uoči finala natjecanja koje se održava na Tajlandu. Istaknula je kako joj ovakvi trenuci daju dodatnu snagu i motivaciju da se predstavi u najboljem svjetlu. "Motivacija ste mi iz dana u dan da, s krunom ili bez nje, pokažem SVIMA tko smo i što smo", poručila je Gnjatović, naglasivši kako joj je cilj ponosno predstavljati Hrvatsku bez obzira na konačni ishod. Njezina predanost i otvorenost na društvenim mrežama učinile su je jednom od zapaženijih kandidatkinja.

Svjesna da ispisivanje grafita nije najprimjereniji način izražavanja, Laura se u svojoj objavi odlučila i na simpatičnu ispriku, pokazavši svoju duhovitu stranu. "Ispričavam se što sam nekako potakla nekoga na 'uništavanje imovine', ne radite ovo kod kuće", napisala je, no odmah je i dodala objašnjenje. "Rečeno mi je da je u pitanju stara i napuštena ruševina, pa ajde... hvala! Bilo kako bilo, imam svoj grafit", zaključila je oduševljena misica.

Brojni obožavatelji i pratitelji zabrinuli su se kada se hrvatska predstavnica nije pojavila na svečanoj večeri i zabavi organiziranoj za natjecateljice na Tajlandu. Njezin izostanak odmah je primijećen, pogotovo zato što je Laura, prema predviđanjima mnogih, jedna od najvećih favoritkinja za krunu. Ubrzo nakon što su krenula nagađanja, naša se misica javila putem Instagrama i objasnila kako su ona i njezina cimerica Chandini Baljor, Miss Universe Gvajane, donijele tešku, ali i odgovornu odluku da ostanu u svojoj sobi.

Kako je otkrila, razlog izostanka bio je zdravstvene prirode. "Tako mi je žao što smo propustile jučerašnje aktivnosti. Nažalost, moja cimerica i ja nismo se osjećale dobro, pa smo odlučile ostati u sobi cijeli dan i odmoriti se da bismo se pravilno oporavile i zaštitile sve ostale. Bile smo stvarno tužne što smo propustile zabavu i večeru u restoranu, ali zdravlje je uvijek na prvom mjestu", napisala je Laura, pokazavši tako iznimnu zrelost i brigu za druge, što i ne čudi s obzirom na to da radi kao medicinska sestra u hitnoj službi.

Odluka se pokazala ispravnom jer im je prijeko potreban odmor pomogao da se brzo oporave. Već idućeg dana Laura je s osmijehom pozirala s Miss Universe Slovenije, poručivši svima da se osjeća puno bolje. "Danas se osjećamo bolje i spremne smo vratiti se u ritam! Hvala svima na brizi i šaljemo vam puno zagrljaja i ljubavi", zaključila je i time umirila svoje vjerne navijače koji je prate iz Hrvatske i cijelog svijeta.