FOTO Odvjetnik Novice Petrača ljubi bivšu Mamićevu suprugu. Imaju dijete, a svoj privatan život čuvaju dalje od javnosti

Poduzetnici Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Nikola i Novica te Saša Pozder moraju u zatvor zbog afere Mikroskopi. Ako se prisjetimo, u petak 26. rujna, u jutarnjim satima izrečene su im presude, namirili su štetu državi i platili novčane kazne. Uskok je najavio još nagodbi, a dok bivši ministar Vili Beroš i još trojica liječnika ne priznaju djelo. Svakako, osuđeni će morati odslužiti zatvorske kazne, a na pitanje kada će se to dogoditi, odvjetnik Novice Petrača, Fran Olujić je poručio: "To će se dogoditi kada presuda postane pravomoćna. Danas nije mogla postati pravomoćna jer se nismo mogli odreći prava na žalbu jer su im izrečene zatvorske kazne. Presuda mora biti napisana, dostavljena strankama i tada će postati pravomoćna".

Nakon pravomoćnosti, objasnio je Olujić, će ih pozvati sudac izvršenja, uručit će im rješenje o izdržavanju kazne. "To zapravo ide jako brzo", dodao je.

Fran Olujić, s obzirom na medijski odjek, morao je od prošle godine u studenom kada je izbila afera gotovo svaki dan stati pred kamere medija. A dok je on zbog svog posla eksponiran pred kamerama svakodnevno, njegova supruga Monika Olujić, djevojački Kravić, nakon godina provedenih pred kamerama u ulozi televizijske voditeljice - povukla se od očiju javnosti. Upravo smo se ovim povodom odlučili prisjetiti njihove ljubavne priče...

Monika Olujić javnosti je posebno bila poznata u vrijeme svoje televizijske karijere i kada je ljubila sina Zdravka Mamića - Marija, a s kojim je dobila dvojicu sinova - Josipa i Jakova. Ipak, njihova bračna idila nije potrajala pa su se prije nekoliko godina i razveli. Svoju istinsku sreću pronašla je upravo s poznatim odvjetnikom Franom Olujićem za kojeg se udala u svibnju 2021. godine. Ubrzo nakon vjenčanja u javnost je dospjela vijest da je Monika trudna pa se u listopadu 2021. godine rodio njihov sinčić Ivan.

Na društvenoj mreži Instagram voditeljica Ana Radišić objavila je u takozvanim "naglascima" Moniku Kravić kako su zajedno na setu za snimanje jedne kampanje. Cure su se odlično zabavile, a Monika je Ani čak i mahnula u videu. Iako bivša voditeljica svoj privatan život čuva samo za sebe i svoje bližnje, doznalo se kako se ova 43-godišnjakinja za pet godina starijeg Frana zaručila na zajedničkom putovanju u tropske krajeve.

Podsjetimo, za razvod Marija Mamića i Monike Olujić doznalo se 2017. godine. Na svom vjenčanju Monika je blistala u vjenčanici modne kuće Safiyaa, a posebno joj je važan bio vjenčani buket u kojem je na poseban način odala počast pokojnoj mami Miri, koja je preminula, i kojoj je posvetila tri orhideje u buketu. Vjenčanje Monike i Frana odvilo se u jednom zagrebačkom hotelu u skladu s epidemiološkim mjerama koje su bile na snazi, a otkriveno je i kako je par prvi ples otplesao uz pjesmu Matije Cveka.