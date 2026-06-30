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TRAGIČAN KRAJ

Otkriven pravi uzrok smrti glumice (35) iz filma 'Krug': Službeni nalaz sadrži mračnu istinu

Hollywood: Održan Afro Samurai Xbox 360 i PlayStation party
Foto: NJO/PRESS ASSOCIATION
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VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 15:54

Službeno izvješće medicinskog istražitelja potvrdilo je da je bivša dječja zvijezda preminula od posljedica AIDS-a

Američka glumica Daveigh Chase, lice Samare Morgan iz horora "Krug" i glas Lilo iz Disneyjevog klasika, preminula je sredinom lipnja u 36. godini života. Iako su prve informacije, koje je plasirao njezin partner Roy Hernandez, govorile o meningitisu i infekciji krvi, službeni nalaz obdukcije okruga Los Angeles otkrio je da je Chase umrla od posljedica AIDS-a, prenosi Mirror. Kao značajan faktor koji je pridonio smrti navedena je i kronična zlouporaba više vrsta supstanci. Mrtvozornik je njezinu smrt proglasio prirodnom, no okolnosti koje su joj prethodile sve su samo ne to.

Bivša dječja zvijezda počela je glumiti sa samo četiri godine, a prvi holivudski angažman dobila je sa sedam. Iako je bila iznimno talentirana, od glume se povukla 2015. godine. "Bila je najbolja. Obožavala je mačke i s nama je radila na njihovom spašavanju. Bila je vrlo povučena osoba", izjavio je Ryan, njezin prijatelj i menadžer punih 15 godina, napomenuvši kako se Chase često povlačila u svoj dom u Las Vegasu i odbijala uloge u velikim studijskim filmovima kako bi radila na nezavisnim projektima.

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"Nije bila tipična holivudska osoba", dodao je. "Radije bi jela u običnom restoranu i išla kući svojim mačkama. Voljela je glumu, ali nije je zanimao svijet slave." Chase je živjela na relaciji Nevada – Los Angeles, a karijeru je započela u Las Vegasu radeći u kazalištu i na sinkronizacijama. Prvu televizijsku ulogu u Hollywoodu ostvarila je u popularnom sitcomu "Sabrina, mala vještica". Veliki proboj doživjela je 2001. godine kao Samantha Darko u kultnom filmu "Donnie Darko", ulogu koju je ponovila i u nastavku "S. Darko" 2009. godine.

Ipak, svjetsku slavu stekla je 2002. godine kao Samara Morgan, dugokosi duh iz horora "Krug" – američkog remakea japanskog klasika o ukletoj videovrpci. Za tu je ulogu 2003. godine osvojila MTV Movie Award za najboljeg negativca. "Samara je bila vrlo zanimljiv lik za igru. Uzela sam svoj glas i dodala mu taj jezivi preokret", izjavila je za Los Angeles Times 2002. godine.

Iste godine posudila je glas havajskoj djevojčici Lilo u hitu "Lilo i Stitch", za što je dobila nagradu Annie. Njezina karijera uključuje i uloge u serijama "Čari", "Hitna služba" i "Dodir anđela", kao i ulogu dječje nevjeste Rhonde Volmer u HBO-ovoj seriji "Big Love". Unatoč ranim uspjesima, glumica se kasnije u životu suočavala s brojnim osobnim i pravnim poteškoćama, uključujući optužbe za posjedovanje droge i vožnju ukradenog automobila, a njezin je partner prije njezine smrti pokrenuo i GoFundMe kampanju za pomoć u pokrivanju medicinskih troškova.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Daveigh Chase AIDS smrt glumica showbiz

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