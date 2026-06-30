‘Koliko su čekali nas, dani i godine’ - Nina Unplugged sutra na Ljetnoj pozornici

- Na Ljetnoj pozornici u Opatiji, pod vedrim nebom, pod zvijezdama, čeka vas Nina Badrić. Ulaznica ima još jako malo, potražite ih na Entrio.hr, poručila je Nina na svom Instagram profilu .

Da Nina Unplugged najbolje zvuči u vrućem ljetnom ambijentu s mirisima mora, složit će se oni koji su na otvorenju festivala Melodije Jadrana prošle godine u splitskoj Galeriji Meštrović, uživali na premijeri ovog jedinstvenog programa.

Osim najvećih hitova kao što su Dani i godine, Takvi kao ti, Rekao si i Čarobno jutro, jedna od najpoznatijih hrvatskih glazbenica, Nina Badrić, u ovom akustičnom aranžmanu koji potpisuje Ante Gelo, u novo ruho zaogrnula je i bezvremenske melodije legendarnih Olivera Dragojevića, Halida Bešlića i Miše Kovača.

Uz prvoklasne instrumentaliste Gelinog Akustičnog Orkestra, među kojima se ističu Mladen Kosovec na harmonici, Robert Vrbančić na basu, Marko Matošević na bubnjevima, te deseteročlana gudačka sekcija, raskoš Nininog glasa poduprijet će i zbor Husar & Tomčić.