FOTO Nives Ivanišević otkrila da sa suprugom slavi važan dan! Podijelila neodoljivu fotku i pokazala kako uživaju

karla miklaužić

Gledatelji o finalu Superstara: 'Od audicije sam bila uvjerena da će biti pobjednica'

Karla Miklaužić je u finalu izvela pjesme Celine Dion "It's All Coming Back To Me Now" i Vice Vukova "Suza za zagorske brege", a svojim izvedbama posebno je taknula gledatelje.