Iva Šarić Petković otkrila nam je zašto je ostavila djevojačko prezime! Slavi prvu godišnjicu braka s našim vatrenim

Iva Šarić Petković poznata je kao uspješna televizijska voditeljica, bivša manekenka i jedna od najljepših Hrvatica. Njezin novi poslovni projekt, lifestyle emisija "Četiri strane", u kojoj se ponovno dokazala kao vrsna voditeljica, bio nam je savršen povod za iskren i ugodan razgovor. Iako se drži podalje od pretjeranog medijskog eksponiranja, Iva je za Večernji list otvoreno progovorila o novom profesionalnom izazovu, svakodnevnom balansiranju poslovnih obaveza i obiteljskog života, ali i o predivnoj prvoj godišnjici braka s jednim od naših najuspješnijih nogometaša, Brunom Petkovićem. Svojom prepoznatljivom profinjenošću i jednostavnošću, Iva nas je ponovno podsjetila zašto je već godinama jedno od omiljenih lica domaće javne scene.

Počela se emitirati nova lifestyle emisija "Četiri strane" u kojoj ste voditeljica s još tri kolegice. Kako je nastala ideja za emisiju i kako ste reagirali na poziv?

Ekipa s kojom radim na novoj emisiji je zapravo moja stara ekipa s kojom sam dugi niz godina surađivala. Postojao je jako velik interes gledatelja za lifestyle temama koje smo nekoć svakodnevno zajedno obrađivale radeći na TV-u. Vjerujem da je u kolegicama tinjala duže vremena ta iskra, kao i u meni, da se opet okupimo i krenemo zajedno u nešto novo. I nakon nekoliko zajedničkih sastanaka smo odlučile da ćemo pokrenuti ovaj projekt za koji vjerujem da će biti jako popraćen i prihvaćen.

Koliko vam je nedostajala ova uloga i jeste li sretni što ste opet "svoja na svome"?

U potpunosti sam u ovom poslu svoja na svome, i moram priznati da sam sretna! U međuvremenu sam dosta i radila, također sudjelovala u stvaranju jednog beauty podcasta. Iako je podcast jako sličan, potpuno je drugačija forma, puno je opuštenije i slobodnije, dok se za stvaranje emisije zahtijeva konkretnost i ozbiljnost te oduzima puno više vremena.

Vidjeti četiri predivne i uspješne žene kao lica jedne emisije, doista je upečatljivo! Što vas inspirira u radu s kolegicama i kako dogovarate teme?

Inspiraciju crpim u svakodnevnom životu. Trudim se pratiti maksimalno sve novitete, ponajviše kulturu, modu, kazalište i film te se uvijek okrećem takvim temama. Volim otkrivati mlade i talentirane ljude te ih na najbolji mogući način prezentirati gledateljima. Vrlo mi je važno da su moji gosti zadovoljni s rezultatom i da se osjećaju ugodno sa mnom u razgovoru. Uvijek imam popis tema, kao i ostale cure te se na zajedničkim sastancima dogovaramo o snimanjima i finalizaciji emisije. Moram spomenuti kako su mi cure iz ekipe dodatan vjetar u leđa, jer su jako ambiciozne i međusobno se podupiremo te jedna drugoj pomažemo od početka.

Gledajući emisiju nikako nije zanemarivo prepoznati vašu elokventnost i talent za komunikaciju. Od koga ste naslijedili tu crtu?

Vjerujem da su za dio zaslužni roditelji, a dio ja sama. Roditelji su me oduvijek podupirali da učim i studiram. Završila sam jednu od najtežih jezičnih gimnazija u Zagrebu, a nakon toga upisala fakultet. Nakon toga upisala sam Poslovnu ekonomiju i financije, a specijalizirala Komunikacijski menadžment. Još kao srednjoškolka imala sam jako puno ponuda da se bavim modelingom izvan Hrvatske, ali nisam imala njihovu dozvolu da se preselim, već sam odlazila na kraće periode tj. direktne bookinge. Bilo im je jako važno da završim fakultet i na tome sam im zahvalna, iako nikada nisam radila u struci. Također, jako puno čitam i smatram da je za proširenje vokabulara, ali i vidika najvažnija stvar. Svaki mjesec si napišem popis knjiga koje želim pročitati, iako ne uspijem uvijek u svom naumu, zaista težim tome jer tako radim na sebi te se tako ujedno i opuštam.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

Vas kamera definitivno obožava! Koliko vam je pomoglo prethodno manekensko iskustvo u snalaženju pred objektivima?

Jako mi je pomoglo! Slično je jer si pred kamerom, ali ako moram usporediti modeling je znatno jednostavniji. Imam tu profesionalnu deformaciju iz modnih dana da kad dođem na snimanje priloga za TV odmah slažem set kao da snimamo editorijal, ali to uvijek ispadne zanimljivo. U ovom je poslu jako važna priprema, informiranost te ono što ja najviše volim istaknuti je slušati pozorno i pažljivo svog sugovornika. Nerijetko mi se znalo dogoditi da sam zamislila jedan tijek razgovora, ali osluškujući svog sugovornika prilog je otišao u potpuno drugačijem smjeru. Također, iskustvo je vrlo važno, ali ono se stječe postupno, samo upornošću i radom.

S obzirom na to da ste majka trojice sinova kako sada balansirate posao s privatnim obavezama?

Vrlo jednostavno. Kod mene su oduvijek te stvari bile jasno posložene jer sam prije živjela sama s dvoje djece i onda sam uvijek svoje obaveze odrađivala ujutro, dok su oni u vrtiću i školi i tako je ostalo do danas. Ja sam se tako navikla funkcionirati, jer se u potpunosti mogu posvetiti poslu, a popodne sam isključivo s obitelji. Svaki dan ili točnije tjedan nam je svima unaprijed isplaniran u sat i sve se to nalazi u mom kalendaru i toga se strogo pridržavamo. Ustajem svaki dan u šest da bi sebe i ostale pripremila za dan i zaista organizacija je pola posla.

Kako birate projekte i suradnje? Vodite li se intuicijom ili unaprijed postavljenim ciljevima?

Pa kombinacijom ciljeva i intuicije. Osoba sam koja ne prihvaća poslove za koje mislim da nisu za mene, ili ako ne osjetim dobru energiju s ostatkom ekipe. Na svakom projektu nas radi više i meni je zaista važno da sa svima kliknem i da se međusobno nadopunjujemo. Kao mlada sam si puno više postavljala razne ciljeve, ali danas se više vodim osjećajem i intuicijom.

Kako je suprug Bruno reagirao kada ste mu rekli za emisiju?

Kao i u svemu imam njegovu podršku, i to mi je vrlo važno. Oboje se međusobno podupiremo i puno razgovaramo te smatram da je to uz još neke detalje ključno za zdrav odnos.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

Uskoro se bliži vaš rođendan, ali i lijepa prva godišnjica braka! Prošle ste se godine vjenčali baš na svoj rođendan, kako ste to odlučili?

Nikako nismo mogli pronaći slobodan datum u kalendarima, a dugoročno određivanje datuma nam nije bila opcija, i onda je tako ispalo da nam baš taj datum odgovara. S obzirom na to da ja ne volim slaviti i organizirati svoj rođendan, ovako je ispalo odlično.

Je li brzo proletjela ta godina i kako gledate na nju kada sumirate sve dojmove?

U dahu. Nikad brže. Vjerojatno zbog svih dječjih i naših obaveza, zaista je proletjela. Odlična je bila, kao i svaka do sad. Svi mi imamo uspone i padove, ali ja sam jedna od onih koja na te padove ne gleda kao na nešto loše, nego kao na priliku za još većim radom, rastom, upornošću i ponovnim uzletom. Kada si mama, onda ti je jedino važno da su ti djeca zdrava, a sve ostalo rješavamo u hodu. Zato mislim da je ova godina bila predivna.

Vaš zajednički život sa suprugom i trojicom sinova doista je skladan, a je li tu dinamiku teško održavati uz svakodnevne izazove?

Pa moram priznati da nije. Međusobno se poštujemo, i jako inzistiram na tome da su svačije obaveze jednako važne i trudimo se jedni drugima biti potpora i podrška. Svaki zastoj rješavamo razgovorom i uvijek pronalazimo rješenje bez obzira na svakodnevne izazove.

Oba starija sina Carlos i Leon treniraju nogomet, a nerijetko se na društvenim mrežama znate pohvaliti njihovim uspjesima. I najmlađi Adrian također voli nogometnu loptu! Kome suprug Bruno i vi predviđate blistavu nogometnu karijeru i koliko ste ponosni kao majka na svaki njihov uspjeh?

Ja sam jako ponosna na njihove uspjehe i školske i izvanškolske. Do te mjere da nerijetko i zaplačem od sreće. Njihov svaki uspjeh ujedno je i moj, dapače ja ga stavljam i ispred svog. Dva starija sina igraju nogomet i to jako vole, ja sam tu da ih podupirem i maksimalno podržavam, oni su to sami izabrali iz čiste ljubavi prema sportu i u tome uživaju, a najmlađi je u potpunom drugačijem ritmu. Njega više zanima sviranje klavira i zborno pjevanje te učenje engleskog jezika, a odnedavno mu se sviđa i hrvanje. Puno više voli borilačke sportove, nego sportove s loptom. A što se tiče buduće karijere jako je to daleko, treniraju dan po dan, svakodnevno uče, napreduju i razvijaju se, puno je još izazova pred njima, ali ja sam ona mama koja podupire, a jednako tako zahtijevam i odlične uspjehe u školi.

Tko vam je od sinova najsličniji?

Ja u svima njima vidim sebe. U svakome mogu pronaći nešto sto su naslijedili ili pokupili u hodu od mene. Najstariji sin Carlos je jako emotivan i empatičan, iskren i ima jako izražen osjećaj za druge ljude, ne prihvaća nepravdu, dok je Leon pokupio perfekcionizam i taj stav da uvijek mora biti najbolji i da svake sekunde mora dati najbolje od sebe u svemu. Adrian je, pak, od mene pokupio komunikativnost i društvenost i najveća je maza u obitelji.

Koliko su vas roditelji oblikovali u načinu na koji vi odgajate svoju djecu? Imate li neko njihovo pravilo koje ste prenijeli svojoj djeci?

Jako puno, a to tek shvaćam s godinama. Bez obzira na sraz generacija i njihove godine, oduvijek sam najviše voljela čuti njihovo mišljenje pa makar se u potpunosti kosilo s mojim. Roditelji su me odgajali da uvijek budem prema njima iskrena i da će mi pomoći u svemu, i zaista svaki put kada sam trebala savjet ili kada bi se našla u životnom ili banalnom problemu prvo bi njih nazvala. Točno to želim usaditi svojoj djeci da znaju da uvijek u životu mogu računati na mene bez obzira na to što se dogodilo, da imaju povjerenja u mene i da budu iskreni. Naravno i da im je moralna vertikala u potpunosti pravilno posložena, a to ih učim od rođenja. Svakodnevno im govorim da bez teškog i napornog rada nema uspjeha. Jako puno razgovaram s njima, o bezazlenim situacijama, ali i o važnim problemima i to je starijim sinovima u ovoj dobi jako važno, iskren i otvoren odnos.

Što vas najviše fascinira kod svog supruga? U što se iznova i iznova zaljubljujete?

Jednostavnost i privrženost obitelji. Ja sam mislila da sam ja jednostavna osoba dok nisam njega upoznala. Uvijek sve odrađuje s lakoćom i jednostavnošću i zaista se veseli malim, istinskim i nematerijalnim vrijednostima.

Poznato je kako je Bruno, nažalost, trenutačno ozlijeđen te izbiva s terena. Koliko mu znači vaša podrška i kako ga bodrite?

Vjerujem da jako puno, isto kao i njegova meni. Zajedno smo i u lijepim i u teškim trenucima.

Svom prezimenu Šarić dodali ste i suprugovo Petković. Što mislite zašto žene u posljednje vrijeme ne "odbacuju" svoje djevojačko prezime?

Nisam baš primijetila da je u posljednje vrijeme češće nego inače. Brunina sestra zove se Iva, a često se družimo pa smo se zezali da ću iz jednostavnih obiteljskih razloga ostaviti i svoje djevojačko prezime da ne zbunjujemo ostale ljude. Tako je i bilo.

Mislite li da je jednostavnije imati mušku djecu i je li vam ikada bilo žao što nemate djevojčicu?

Iskreno nije mi žao. Nikad nisam bila opterećena spolom djeteta, svejedno mi je, a sad što je teže, zaista ne znam. Čak bih prije rekla da je jednostavnije s dječacima, ali svaka dob nosi neke nove izazove, tako da je teško to generalizirati.

Tko je stroži roditelj, Bruno ili vi?

Mislim da smo podjednako strogi, nekako se uvijek nadopunjujemo u odgoju.

Otkrili ste mi kako ste vikendima pretežno zauzeti, zato što su oni rezervirani samo za druženje s djecom. Kako izgledaju vaši lijepi obiteljski trenuci?

Svaki put je drugačije, ali vikendima smo uvijek zajedno. Ako nismo na utakmicama ili turnirima onda najčešće odlazimo u kino ili kazalište. Ja sam veliki fan drvenih dasaka i sve sam ih doma navukla na to, tako da često karte za kazalište kupujemo i mjesecima unaprijed.

Malo po malo bliži nam se i Božić! Jesu li još uvijek svi kod kuće uvjereni u postojanje Djeda Božićnjaka?

Mislim da samo najmlađi u to vjeruje, ali ne dozvoljavam im da mu otkriju istinu prije vremena. Uživamo svi u tome kako se on veseli svemu, zaista nam je predivno to gledati. Svi se vesele Božicu jer uvijek tada zajedno otputujemo, a s obzirom na to da je kraj prvog polugodišta djeca su presretna i vesele se praznicima.

Jesu li sinovi zahtjevni s poklonima ispod jelke?

Moram priznati da nisu. Čak su me iznenadili koliko su jednostavni i predvidljivi. No, ja ih učim da je Božić puno više od darova i materijalnih stvari i da se tome možemo veseliti na puno drugačijih načina.

Što si priželjkujete u Novoj 2025. godini?

Svake godine zaželim isto, a to je da bude bar upola kao i stara. Ljubav, sreću i zdravlje svima oko sebe.

VIDEO Pogledajte prvu epizodu lifestyle emisije "Četiri strane"!