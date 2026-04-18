Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
nove zabrane

Nije mu prvi put! Otkazan koncert poznatog glazbenika, a evo koji su razlozi tome

FILE PHOTO: Kanye West speaks at the BET Awards 2022
Foto: DAVID SWANSON/REUTERS
1/7
VL
Autor
Hina
18.04.2026.
u 22:15

Odluka stadiona smještenog u zapadnome gradu Chorzowu, o čemu je prvi na internetskoj stranici izvijestio list Wyborcza, usijedila je nešto više od tjedan dana nakon što je Britanija spriječila američkog 48-godišnjaka da doputuje ondje kao glavna zvijezda festivala

Poljski stadion Śląski u petak je objavio da će otkazati koncert američkog repera Kanyea Westa nekoliko dana nakon što je odgođen njegov nastup u Francuskoj usred gnjeva zbog njegovih antisemitskih komentara iz prošlosti i glorificiranja nacizma. "Željeli bismo vas obavijestiti da se koncert Yea (Kanyea Westa), planiran za 19. lipnja 2026. na stadionu Śląski neće održati iz formalnih i pravnih razloga", objavio je na Facebooku direktor stadiona Adam Strzyzewski.

Odluka stadiona smještenog u zapadnome gradu Chorzowu, o čemu je prvi na internetskoj stranici izvijestio list Wyborcza, usijedila je nešto više od tjedan dana nakon što je Britanija spriječila američkog 48-godišnjaka da doputuje ondje kao glavna zvijezda festivala.

Kanye West opet ima 'žutu minutu': 'Antisemitizam su izmislili židovi, a Bianca ne može raditi sve što želi'
FILE PHOTO: Kanye West speaks at the BET Awards 2022
1/13

Reper se još nije oglasio o poljskoj odluci. Kanye West, poznat kao Ye, u siječnju se, nakon brojnih oštrih kritika ispričao zbog svog ponašanja, koje je pripisao neliječenom bipolarnom poremećaju. Vlasti u Poljskoj ranije su najavile da će nastojati zabraniti koncert planiran za 19. lipnja. "U zemlji obilježenoj poviješću holokausta ne možemo se pretvarati da je ovo samo zabava", rekla je u četvrtak poljska ministrica kulture Marta Cienkowska.

Više od 1,1 milijuna ljudi, većinom Židova, ubijeno je u logoru smrti Auschwitz u Poljskoj koju su tijekom Drugoga svjetskog rata okupirali nacisti. Nacistička Njemačka pobila je više od 3 milijuna od ukupno 3,2 milijuna židovskog stanovništva Poljske.

Yeu je prošle godine zabranjen ulazak i u Australiju nakon što je na svojoj web stranici objavio pjesmu koja promovira nacizam i nakon što je reklamirao majice sa svastikom. Dosad je tijekom ove godine nastupio u Sjedinjenim Državama i Mexico Cityju, a još uvijek postoje planovi o njegovim koncertima u Europi i Aziji.

Bivša supruga Harisa Džinovića udaje se za 25 godina starijeg milijunaša, objavljene fotografije s vjenčanja
FILE PHOTO: Kanye West speaks at the BET Awards 2022
1/9

Ključne riječi
Poljska Kanye West showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Los Angeles: Premijera filma The Meg
Video sadržaj
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

'Počela sam povraćati po njoj': Glumica žestoko prozvala slavnu glazbenicu, tvrdi da ju je zlostavljala

Predstavnik Katy Perry oštro je odbacio optužbe u izjavi za strane medije, istaknuvši kako su navodi koje Ruby Rose širi društvenim mrežama o pjevačici kategorički lažni te da predstavljaju opasne i nepromišljene laži. Dodao je kako Rose ima dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi protiv raznih pojedinaca na društvenim mrežama, napomenuvši da su prozvane osobe te tvrdnje već više puta demantirale.

Zagreb: Premijera predstave Što je muškarac bez trikova
Video sadržaj
LEGENDARNI GLUMAC

Luka Vidović se dirljivom porukom i rijetko viđenim fotografijama prisjetio oca Ivice: 'Za sve što je bilo, nedostaješ'

Njegov sin, naš poznati iliuzionist Luka Vidović, na Facebooku je objavio nekoliko zajedničkih fotografija s tatom i napisao emotivnu posvetu. "Za sve što je bilo …nedostaješ. Za sve što će biti …nedostaješ. Prošlo je 15 godina, a ta činjenica i dalje ne zvuči stvarno. Neke praznine vrijeme ne smanji, samo naučiš živjeti s njima", stoji uz fotografije

Video sadržaj
U MONAKU

Bivša supruga Harisa Džinovića udaje se za 25 godina starijeg milijunaša, objavljene fotografije s vjenčanja

U gradu milijunaša posebna se pažnja posvećuje toj zgradi, u kojoj se na gotovo svim zidovima nalaze umjetnine. Prije vjenčanja uzvanici su se jučer zabavljali na jahtama. Među luksuznim plovilima posebno se ističe impozantna jahta „Galena“, koja svojim izgledom i opremom privlači znatiželjne poglede, a na kojoj su se uoči vjenčanja okupili Melina, njezin odabranik Jeffrey Paul Arnold Day, kći Đina, majka Elma i kuma Gordana Karić

G Love
Video sadržaj
KOBNA POGREŠKA

Slavni glazbenik ostao bez mirovine od 360 tisuća eura: 'Sve je nestalo u trenu, pazite se'

Cijeli njegov imetak u bitcoinu, točnije 5,9 BTC koje je strpljivo prikupljao gotovo čitavo desetljeće, nestao je u tren oka. Svoju bolnu priču podijelio je na društvenoj mreži X, ne kako bi tražio sažaljenje, već kako bi upozorio druge da ne ponove njegovu pogrešku. "Svi moji bitcoini su nestali u sekundi", napisao je shrvani glazbenik, dodajući kako ga je ovaj događaj ostavio u nevjerici i šoku

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!