'Počela sam povraćati po njoj': Glumica žestoko prozvala slavnu glazbenicu, tvrdi da ju je zlostavljala

Glumica serija “Batgirl” i “Orange Is the New Black”, Ruby Rose, iznijela je na platformi Threads teške optužbe protiv Katy Perry, tvrdeći da ju je pjevačica “seksualno napastovala” u jednom noćnom klubu u Melbourneu. Rose je reagirala na objavu portala Complex o reakciji Katy Perry na nastup Justina Biebera na festivalu Coachella.

“Katy Perry me seksualno napastovala u noćnom klubu Spice Market u Melbourneu. Koga briga što ona misli”, napisala je Rose. Predstavnik Katy Perry oštro je odbacio ove tvrdnje u izjavi za strane medije: “Navodi koje Ruby Rose širi društvenim mrežama o Katy Perry nisu samo kategorički lažni, već su i opasne, nepromišljene laži. Gospođa Rose ima dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi protiv raznih pojedinaca na društvenim mrežama, a te su tvrdnje prozvane osobe više puta demantirale.”

Prema riječima glumice, navodni incident dogodio se dok je bila u dvadesetima. Odgovarajući obožavatelju koji je tražio detalje, napisala je: “Nije me poljubila. Vidjela me kako ‘odmaram’ u krilu najbolje prijateljice kako bih je izbjegla, sagnula se, povukla donje rublje u stranu i trljala svoje intimne dijelove o moje lice dok nisam otvorila oči i počela povraćati po njoj.”

“Nakon što sam povratila po njoj, javno sam ispričala tu priču, ali sam je promijenila u ‘smiješnu pijanu anegdotu’ jer se nisam znala drugačije nositi s tim”, odgovorila je Rose drugom obožavatelju. “Kasnije mi je pristala pomoći oko američke vize, pa sam to čuvala kao tajnu. Ali rekla sam vam svima da ona nije dobra osoba. Tada sam bila u ranim dvadesetima, a sada imam 40. Trebala su mi gotovo dva desetljeća da ovo javno izgovorim. Iako sam zahvalna što sam doživjela trenutak da pronađem svoj glas, ovo samo pokazuje koliki utjecaj ostavljaju trauma i seksualno zlostavljanje. Hvala vam što me čujete.”

Rose je također napomenula da “nije zainteresirana za podnošenje prijave” te je objasnila: “Ne trebaju vam ljudi vjerovati, samo to morate izbaciti iz svog tijela prije nego što vam uzrokuje bolest.” Perry je posjetila Coachellu sa svojim partnerom, Justinom Trudeauom. Par je prisustvovao nastupu Justina Biebera 11. travnja, a Perry je na društvenim mrežama objavila video svoje reakcije na Biebera koji na pozornici traži YouTube videe i pjeva uz njih. Našalila se: “Hvala Bogu da ima Premium. Ne želim gledati reklame.” Upravo je grafika portala Complex s tim citatom potaknula optužbe Ruby Rose.