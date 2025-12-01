Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA PROMJENA

FOTO Naša pjevačica otkrila je tajnu svoje nove linije, evo što je izbacila iz prehrane: Osjećam se puno bolje

Šibenik: Meri Cetinić nastupala na prvoj večeri Dalmatinske šansone
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
01.12.2025.
u 18:30

Prosinac je Ivi Ajduković ispunjen nastupima i nema puno vremena za treniranje, jer kako kaže, tempo joj je brutalan ali zato puno hoda. Istaknula je i kako je bila svjesna da joj je promjena nužna

Pjevačica Iva Ajduković (39) na Instagramu u zadnje vrijeme dobiva brojne komplimente za svoj izgled. Njezina transformacija oduševila je mnoge, a pjevačica koju smo gledali i kao natjecateljicu u showu "The Voice Hrvatska" kaže kako ne zna koliko je točno kilograma izgubila, ali po odjeći i količini energije može potvrditi kako je ta brojka značajna. U razgovoru za Net.hr ispričala je kako je jela samo između 10 i 18 sati i iz prehrane je izbacila šećer te sada nosi odjeću manju za dva konfekcijska broja.

- Osjećam se puno bolje otkada sam reducirala prehranu, iako mi na nastupima i eventima zna biti teško gledati druge kako jedu, ali zainatila sam se i idem do kraja cilja. - otkrila je za Net.hr. Prosinac joj je ispunjen nastupima i nema puno vremena za treniranje, jer kako kaže, tempo joj je brutalan ali zato puno hoda. Istaknula je i kako je bila svjesna da joj je promjena nužna. - Ne mogu živjeti život kakav sam živjela u dvadesetima, tijelo ti daje znakove da moraš drugačije. Zdravlje mi je postalo prioritet - kaže pjevačica. 

Glazba je Ivin životni poziv još od malih nogu. Sa samo sedam godina nastupila je na festivalu “Mikrofon je vaš” u rodnom Sinju, kojim je osvojila publiku i pokazala svoj talent. Od tada niže uspjehe, od dječjih festivala do profesionalnih nastupa, covera i objavljenih singlova. S četrnaest godina započinje satove pjevanja kod profesorice Sanje Erceg, a sa šesnaest se seli u Zagreb, gdje počinje suradnju s Kazalištem Komedija u mjuziklu “Kosa”. Ključan trenutak bio je susret s Antom Gelom, koji joj nudi mjesto glavnog vokala u svom bendu. Danas, kao dugogodišnja članica Gelinog benda, Iva nastupa na najvećim događanjima u Hrvatskoj, ali i u emisijama poput “Volim Hrvatsku”, gdje je oduševila. 

Naša bivša misica otkrila da boluje od karcinoma: 'Bože, u tvoje ruke predajem se potpuno, vodi me'
Ključne riječi
showbiz mršavljenje pjevačica iva ajduković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja