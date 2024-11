Naša pjevačica postala majka, a otkrila je i spol i ime djeteta: 'Vole te mama i tata najviše na svijetu'

Glazbenica Emina Arapović (40) postala je mama. Emina je na svojem Facebook profilu objavila fotografiju iz bolnice na kojoj je suprug ljubi u čelo. Pored je napisala: "Dobro nam došao, dragi naš sine mali. Vole te mama i tata najviše na svijetu", istaknula je te otkrila da će dječak nositi ime Mladen te da je na svijet došao jučer, točnije 13. studenog. Osim toga, Emina je otkrila da je rodila u KBC Sestre Milosrdnice, a nakon ove objave uslijedile su brojne čestitke.

Inače, pjevačica je sredinom godine otkrila da se udala za svog dugogodišnjeg partnera Dejana Simića. Emina je i tu sretnu vijest objavila na društvenim mrežama, gdje je pokazala i vjenčanicu, ali i dio slavlja.

Eminu je javnost je upoznala prije dvadeset godina kada je svojim moćnim glasom osvojila publiku u prvom hrvatskom talent showu "Story Super Nova Music Talents Show". Emina je s ostalim sudionicima nakon završetka showa bila i na turneji po cijeloj Hrvatskoj te se ubrzo upustila u solo karijeru.

Odmah nakon showa je sljedeće godine nastupila na Splitskom festivalu gdje je te 2004. godine osvojila prvu nagradu stručnog žirija i te iste godine je potpisala ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records. Godinu dana kasnije natjecala se na Dori i došla do finalne večeri i ubrzo je izdala i prvi album "Učini sve" u izdanju Croatia Recordsa. Krajem prošle godine je nakon tri uspješna singla (“Pravi frajer“, “Jaka žena“ i “Mogu dalje sama“) koja je ostvarila sa svojim timom i diskografskom kućom Menart, Emina publici poklonila jednu bržu i “žešću“ pjesmu pod nazivom „Nepobjediva“!

- Kao i obično, prvo se “ulovim“ za dobar tekst s kojim se mogu poistovjetiti jer želim da svaka pjesma odražava moju osobnost, borbu, padove i uspone te spoznaje i lekcije koje su me oblikovale u ženu kakva sam danas. Iz osobnog iskustva znam da je svakako teži put kroz život kada imaš veliko srce i jaku empatiju, ali najveća je snaga kad se zavoli svaki korak na tom putu. Na taj način si dozvoljavamo da izrastemo u osobu s kojom smo sami zadovoljni i time zadržavamo sve lijepo, nježno velikodušno, sretno i dječje u nama.

Ljepota te teme je što se ljudi vrlo lako poistovjete s njom, iako je jako osobna. Tekst koji je napisala Štefania Soldan me “kupio“ na prvu. Finalno uzbuđenje sam osjetila kada je Aleksandar Valenčić napravio aranžman na temelju glazbe Marka Tomasovića. Ritam me podsjetio na pjesmu “We will rock you“, meni obožavane grupe Queen. Tada sam shvatila da će ovaj singl imati vibru rock himne, upravo onakve kakva mi je nedostajala u karijeri - kazala je Emina o poruci i stvaranju singla. Nakon njega ove godine izdala je i pjesmu "Oprosti mi". Glazbenica je prijašnjih godina često nastupala na svadbama i eventima, čime se znala pohvaliti na društvenim mrežama.

