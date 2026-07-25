Naša bivša misica otvorila dušu o borbi s teškom dijagnozom: 'Molila sam Boga za sat sna i zalogaj hrane'

Fotografija snimljena u sunčanoj Dalmaciji prikazuje Ivančicu Pahor (44) u naponu snage. Odjevena u bikini zebrastog uzorka i s laganim crnim pareom, s osmijehom pozira između dviju impozantnih palmi, odajući dojam potpune bezbrižnosti i ljetne opuštenosti. Ipak, snažan i duboko emotivan opis koji prati ovu objavu otkriva pozadinsku priču o iscrpljujućoj borbi, neizrecivoj boli i, na koncu, trijumfalnoj pobjedi duha nad tjelesnom slabošću. Bivša Miss turizma Hrvatske iz 2000. godine, koja se nakon uspjeha u svijetu mode posvetila poduzetništvu i dizajnu nakita, krajem 2025. godine javno je otkrila da boluje od limfoma. Od tada, na društvenim mrežama otvoreno dijeli fragmente svog putovanja, a ovom objavom poslala je dosad najsnažniju poruku nade i otpornosti.

Svoju dirljivu ispovijest započela je kao intimno pismo samoj sebi, poziv na introspekciju i samilost. "Draga ja, pogledaj se u ogledalo. Nemoj gledati samo umor pod očima ili tijelo koje se još uvijek oporavlja i teško diše. Pogledaj dublje", napisala je Pahor. U nastavku se prisjetila najmračnijih trenutaka bolesti, besanih noći ispunjenih molitvom i dana kada je i najjednostavniji obrok predstavljao gotovo nepremostiv napor. "Sjećaš li se onih noći kada si sklapala ruke i molila Boga samo za malo sna? Sjećaš li se koliko je snage trebalo za samo jedan običan obrok? Tada si naučila što znači istinska zahvalnost. Naučila si cijeniti sitnice koje zdrav čovjek i ne primjećuje."

U drugom dijelu objave, poduzetnica je povukla nadahnutu paralelu sa Scarlett O'Harom, neuništivom junakinjom kultnog filma "Zameo ih vjetar". Svoju je iscrpljujuću borbu s karcinomom opisala kao vlastiti, osobni rat - bitku u kojoj je morala dotaknuti samo dno kako bi otkrila unutarnju snagu za koju nije ni znala da je posjeduje. "Ona je gledala kako joj se svijet ruši, preživjela je rat i glad, ali je odbila odustati. Moja bolest bila je moj osobni rat. Bilo je dana kada sam, slomljena, molila Boga samo za sat sna i zalogaj hrane", iskreno je priznala, dajući uvid u fizičku i psihičku iscrpljenost kroz koju je prolazila.

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2

Ivančica snažno naglašava kako je iz ove teške bitke izašla duhovno preobražena i osnažena. "Možda su ožiljci tu, možda se tvoje tijelo još uvijek svakodnevno bori s umorom, ali tvoja duša je pobijedila. Iz ove bolesti izašla si duhovno mudrija, mirnija i povezanija s Bogom", poručila je samoj sebi. Objavu je zaključila optimističnom porukom nade, citirajući kultnu rečenicu iz filma: "Uostalom, sutra je novi dan. Moj novi dan je stigao blagoslovljen, pun vjere i jači nego ikada." Njezina hrabrost i potpuna iskrenost dirnule su brojne pratitelje, koji su joj u komentarima ostavili poruke podrške i divljenja. "Kada se pogledaš u ogledalo imaš na što biti ponosna", "Puno snage ti želim", "Koja žena!", samo su neke od reakcija koje svjedoče o tome koliko je njezina priča inspirirala druge.

*uz pomoć AI-a