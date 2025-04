FOTO Naša pjevačica koja se preselila u Srbiju čeka dijete, objavila prve fotke trudničkog trbuščića

Mlada i talentirana pjevačica Hana Mašić, poznata publici u regiji po svom snažnom vokalu i karizmatičnim nastupima, podijelila je sa svojim pratiteljima i javnošću najsretnije vijesti. Krajem siječnja 2025. godine, Hana je otkrila da je trudna i da sa svojim partnerom s nestrpljenjem iščekuje dolazak prinove – djevojčice. Ova vijest obradovala je njezine brojne fanove koji prate njezin glazbeni put još od samih početaka.

Hana već neko vrijeme gradi uspješnu karijeru sa sjedištem u Beogradu, a sada ulazi u novo, najljepše životno poglavlje. Otkako je objavila vijest o trudnoći, čestitke pristižu sa svih strana, a pjevačica ne krije uzbuđenje zbog dolaska kćerkice. Iako detalje o privatnom životu obično čuva za sebe, ovu veliku sreću odlučila je podijeliti s onima koji je podržavaju. - L, obećajemo ti da ćemo biti najbolji roditelji - napisala je pjevačica u opisu objave na Instagramu u kojoj po prvi put javno pokazuje svoj trudnički trbuščić.

Očekuje se da će Hana uzeti pauzu od nastupa kako bi se posvetila majčinstvu, no njezini obožavatelji se nadaju da će ih uskoro ponovno obradovati novim pjesmama inspiriranim upravo ovim sretnim razdobljem. Život u Beogradu pokazao se kao pun pogodak za Haninu karijeru, a sada će srpska prijestolnica postati i mjesto gdje će Hana zasnovati obitelj i dočekati svoje prvo dijete.

Unatoč uspjehu u Srbiji, Hana nije zaboravila ni hrvatsku publiku. Godine 2023. odlučila se okušati na Dori, prestižnom natjecanju na kojem se bira hrvatski predstavnik za Eurosong. Nastupila je s pjesmom "Nesreća", snažnom baladom koja je pokazala svu raskoš njezina vokala. Iako pjesma nije pobijedila, Hanin nastup bio je zapažen i pohvaljen, a pjesma je pronašla put do slušatelja. Time je još jednom potvrdila svoju svestranost i želju da njezina glazba dopre do publike u cijeloj regiji. Naime, iako je hrvatskoj publici postala poznatija nakon nastupa na Dori, njezin proboj na regionalnu scenu dogodio se znatno ranije. Pažnju šire javnosti privukla je sudjelovanjem u iznimno popularnom glazbenom natjecanju "Zvezde Granda". Upravo je taj show bio odskočna daska za njezinu karijeru. Hanin put od regionalnog talent showa do nacionalnog izbora za Euroviziju pokazuje njezinu ambiciju i glazbenu širinu.

Vijest o trudnoći dolazi kao kruna Haninog uspješnog profesionalnog puta i označava početak novog, osobnog poglavlja ispunjenog ljubavlju i iščekivanjem. Pjevačica koja je osvojila regiju svojim glasom sada se priprema za najvažniju ulogu u životu – ulogu majke. Njezini fanovi s nestrpljenjem iščekuju nove vijesti, ali i buduće glazbene projekte koje će, nema sumnje, obogatiti i ovo predivno životno iskustvo.

